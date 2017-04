Le vrai visage de la religion

Je voudrais répliquer à celui qui signait récemment dans votre rubrique « Anonyme croyant ». Ce monsieur affirmait et je résume « ...que la religion catholique avait évolué et que la religion musulmane allait faire pareil si on lui en donnait le temps. » J’ai une mauvaise nouvelle pour lui : aucune religion n’évolue. Elles régressent toutes, et c’est la principale raison pour laquelle leurs fidèles s’en éloignent. Leur fermeture, leur manque de vision et leurs dogmes intraitables les rendent rébarbatives.

Plus particulièrement en ce qui concerne la religion musulmane, on n’a qu’à regarder de quelle façon ceux qui en font la promotion agissent à travers le monde en son nom, et de quelle manière ils veulent forcer la main des dirigeants de leurs pays d’adoption en ce qui a trait aux accommodements. Certes ils ont des gens sympathiques dans leurs rangs, mais ça ne fait pas oublier les ultras.

Gilles Godin, profondément athée

Si les religions sont toutes aussi rébarbatives, comment expliquez-vous que les fidèles qui en abandonnent la pratique se tournent aussi souvent ensuite vers des sectes encore plus rigoureuses?