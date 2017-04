Le week-end culturel de... Jean-Marie Lapointe

Quel est votre récent coup de cœur littéraire ?

Photo courtoisie

Le livre Toute personne est une histoire sacrée de l’auteur Jean Vanier. J’aime l’œuvre de cet auteur pour sa très grande humanité. Il est l’une des plus grandes figures contemporaines de la solidarité et de la charité. Il porte un regard et un amour d’une grande pureté aux ­personnes déshéritées de la vie. Jean Vanier, homme de cœur et de compassion, est le fondateur de l’Arche, qui ­accueille, dans des centaines de communautés à ­travers le monde, des personnes qui ont une déficience ­intellectuelle. Ce livre est très inspirant, il m’accompagne dans mon travail sur la docuréalité Face à la rue.

Quel est le film qui vous a interpellé ?

Photo courtoisie

J’ai été touché et bouleversé par le film L’arrivée de ­Denis Villeneuve. J’ai beaucoup aimé la psychologie de cette histoire. La réaction de la société face à des envahisseurs est intéressante. Nous sommes beaucoup plus dans l’amour que dans la peur. On est habités par une curiosité scientifique, mais aussi par un désir d’amour et de tendre la main à l’autre. En plus, le génie de Denis Villeneuve est ­extraordinaire. Sinon, plus récemment, je suis allé voir le film de superhéros Logan avec mon neveu. Étant un fan de superhéros, j’y ai pris aussi plaisir.

Quelle est l’exposition qui vous voulez voir ?

Photo courtoisie

Je ne veux absolument pas manquer l’exposition de Marc Chagall au Musée des beaux-arts de Montréal. C’est un must! Plusieurs personnes m’en ont parlé en ­précisant qu’il s’agissait de la plus belle exposition qu’ils avaient vue de leur vie. Je suis un collectionneur d’art et j’ai grandi dans un environnement où les œuvres d’art étaient présentes. J’ai beaucoup de photos et de toiles sur mes murs, dont certaines ont été réalisées par des artistes ayant une difficulté intellectuelle.

Quelle est la musique que vous prenez plaisir à écouter ?

Photo Ghyslain Lavoie

Étant un pianiste de formation, j’aime beaucoup le piano classique. Je suis aussi un grand romantique et la musique d’André Gagnon me fait vibrer et pleurer. Ça me transporte complètement. Son album Romantique, sorti en 1994, est mon favori. Je peux l’écouter en boucle sans me lasser. ­J’aime particulièrement la pièce musicale Le pianiste ­envolé, que je prends plaisir à jouer.

Qui dans le milieu artistique suscite votre admiration ?

Photo Agence QMI, Frédéric Auclair

J’ai une très grande admiration pour Yvon Deschamps, qui est un modèle de réussite. Aujourd’hui encore, plusieurs ­humoristes le vénèrent. Surtout, c’est un homme doté d’une grande humilité et d’une générosité extraordinaire. J’ai eu la chance de le côtoyer, car il est un ami de la famille. Si les gens savaient tout ce qu’il a fait à micro fermé, à l’ombre des caméras, c’est inimaginable. La quantité ­d’argent qu’il a donné et tout le temps qu’il a investi pour les gens handicapés ou dans le besoin, loin du showbiz, c’est grandiose. Il m’inspire à donner le meilleur de moi-même.

