Les Cavaliers balaient les Pacers

Les Cavaliers de Cleveland ont balayé leur série de premier tour face aux Pacers de l’Indiana en l’emportant au compte de 106-102 dans la quatrième rencontre, dimanche à Indianapolis.

LeBron James a une fois de plus offert une prestation inspirée, lui qui a cumulé 33 points, 10 rebonds et quatre mentions d’assistance en 44 minutes de jeu. Il a également intercepté quatre passes et bloqué deux lancers.

Son coéquipier Kyrie Irving s’est également illustré, marquant 28 points pour la formation de l’Ohio. Kevin Love a pour sa part bien fait sous les paniers, récupérant 16 ballons.

Lance Stephenson et Myles Turner ont mené les Pacers dans la défaite, avec 22 et 20 points, respectivement.

Les Cavaliers affronteront au deuxième tour les gagnants du duel opposant les Raptors de Toronto aux Bucks de Milwaukee. La série est présentement égale au compte de 2-2.