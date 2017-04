Les incontournables de la semaine

L’humoriste controversé sera à Saguenay cette semaine pour présenter une supplémentaire de son deuxième one-man-show en carrière, Trop humain. Loin d’avoir la langue dans sa poche, celui qui a été impliqué dans une guerre de mots avec Martin Matte à la fin de 2016 aime déranger en confrontant son public à la bêtise humaine. Son humour, teinté d’un discours intelligent, ne laisse personne indifférent, et c’est ce qu’il compte prouver une fois de plus jeudi soir, au Théâtre Banque Nationale de Chicoutimi.

2. La soirée heavy métal : Anvil et compagnie

L’un des groupes mythiques de la scène heavy métal débarque à Saguenay samedi soir pour une soirée qui promet d’en mettre plein les oreilles aux amateurs du genre qui seront de la partie à la salle le 4 Barils de Jonquière. Les Ontariens de Anvil, qui sont derrière des succès tels que Metal on Metal, seront précédés des groupes Ryder et Tapage.

Pour une 34e année consécutive, les coureurs de la région peuvent prendre part au 10 de cœur, une course caritative au profit de l’organisme Cardi-O-Forme, qui a lieu ce dimanche. En partance de l’UQAC, les participants pourront effectuer l’une des cinq épreuves proposées, soit des courses de 1, 3, 5 ou 10 km, ou encore une marche de 5 km. Tous les circuits se font en boucles dans les rues entourant l’université. Le premier départ aura lieu à midi.

Membre fondateur du groupe de rap québécois Loud Lary Ajust (LLA), Lary Kidd a lancé son premier matériel solo au début de l’année après que le trio a annoncé sa séparation pour une période indéterminée en 2016. Avec son premier album, Contrôle, Lary Kidd fait aller sa plume et sa verve incisive, et s’adresse aux jeunes milléniaux fervents de cette nouvelle vague du rap québécois, dont les groupes tels que LLA et Dead Obies sont les fers de lance depuis quelques années. La prestation a lieu au Bistro Café Summum de La Baie samedi soir à 21 h.