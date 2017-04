Les Rangers ont été meilleurs

Carey Price et Alexander Radulov ont-ils joué leur dernier match avec le Canadien? Cette ­douloureuse élimination va-t-elle provoquer des changements en profondeur dans l’équipe?

Carey Price en sera à la dernière année de son contrat en 2017-2018. Aura-t-il le goût de s’engager à poursuivre sa carrière à Montréal ou indiquera-t-il rapidement à Marc Bergevin qu’il va tester le marché des joueurs autonomes?

Si c’est le cas, peut-être que le moment est venu de réaliser une transaction à la Eric Lindros avec Carey Price. Tant qu’à risquer de le perdre au profit d’une organisation qui pourrait faire miroiter une conquête de la coupe Stanley.

Je sais que ça paraît impensable pour les fans, mais Wayne Gretzky et P.K. Subban ont été échangés.

Parlant de Subban, il va continuer à jouer la semaine prochaine. Shea Weber, qui n’a absolument rien à se reprocher dans cette défaite, sera en vacances. Rira bien qui rira le dernier.

GALCHENYUK ET BEAULIEU

Si on peut poser des questions au sujet de Price et Radulov, qui ont été excellents cette saison et qui n’ont rien à se reprocher dans cette élimination, on peut en poser en lettres capitales pour Galchenyuk et Nathan Beaulieu. Est-ce que le Canadien peut construire sur ces deux jeunes qui semblent préférer, et de loin, leur vie mondaine à leur équipe? Je ne sais pas si vous entendez autant de rumeurs que les journalistes, mais d’habitude, il y a toujours un peu de vrai pour déclencher et alimenter ce genre de rumeurs.

Comme me le disait un vieux de la vieille au Centre Bell jeudi soir, a-t-on des nouvelles de Chanel, celle qui avait battu le beau Galchenyuk? Ça pourrait nous éclairer.

Quant à Nathan Beaulieu, comme l’apprentissage de la défense est plus long, disons que Marc Bergevin risque d’être plus patient.

PAS DE COUPABLES

Le Canadien n’a pas mal joué. Les Rangers ont été supérieurs. Les mises en échec distribuées lors des deux premiers matchs ont semblé user le Canadien au fur et à mesure que la série progressait. Encore hier, les Rangers ont complètement dominé la deuxième période et ont étourdi les Glorieux en tourbillonnant dans le territoire du CH. Plus d’énergie, plus de vitesse et plus d’imagination en attaque. Le grand et gros Rick Nash a été intimidant.

Du côté du Canadien, on va passer l’été à parler de Max Pacioretty. Et certains vont lui mettre le poids de la défaite sur les épaules.

Hier, à TVA Sports, on semblait s’être donné le mot pour montrer du doigt Carey Price. Il avait été faible sur le premier but, il n’avait pas volé un match. Il n’avait pas écrasé Henrik Lundqvist. Allo Houston, on a un problème! Price a fait tout ce qu’on pouvait espérer d’un gardien de son calibre. Combien de buts le Canadien a-t-il marqués dans les six matchs? Onze. Même pas deux buts par match. Autrement dit, ça prend un blanchissage pour être certain de gagner!

C’est vrai qu’Henrik Lundqvist a été formidable. Pis? Tout le monde le savait que le grand Suédois était un des meilleurs gardiens au monde.

Ce n’est pas devant son but que le Canadien a perdu le match, c’est à la ligne du centre. Ça fait combien de temps que le Canadien n’a pas un vrai premier joueur de centre?

Le dernier qui a occupé ce poste a joué un sixième match avec les Oilers d’Edmonton.

Ç’a été une bonne saison... qui finit au moins deux semaines trop vite. Surtout pour TVA Sports...