«Patient en ligne»: des patients mécontents du service

Des clients mécontents du service «Patient en ligne» dénoncent que des frais leur soient chargés à leur insu. Le système permet aux patients de cliniques médicales d'attendre ailleurs que dans les salles d'attente à l'aide d'un service de rappel automatisé.

Catherine, une résidente de Québec, a utilisé le service une première fois il y a deux ans. En scrutant son relevé bancaire, elle s'est aperçue que des montants étaient prélevés automatiquement sur sa carte de crédit pour le service.

D'autres clients ont contacté TVA Nouvelles pour déplorer une situation semblable.

Nombreuses plaintes

La compagnie fait l'objet de nombreuses plaintes à l'Office de la protection du consommateur, notamment 11 mises en demeure depuis six mois pour pratique trompeuse et déloyale.

À la suite de dossiers similaires dans la région de Montréal, «Patient en ligne» a réagi par voie de communiqué, faisant état d'erreurs de communication entre clinique et patient pour expliquer le problème des frais mensuels facturés

L'entreprise avait modifié ses façons de faire sans que la clientèle des cliniques en soit bien informée et on ajoute que ««Patient en ligne» remédie et traite toutes les demandes d'une façon ponctuelle et assidue».