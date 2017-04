Doit-on dire «je suis mêlé» ou «je suis mélangé»? Avant tout, le verbe mêler veut dire mettre en désordre, embrouiller. Mais vous pouvez vous dire mêlé (et non mélangé) si vous avez perdu le sens de vos idées. Ex.: Ils ont reçu trop de renseignements, ils sont tout mêlés. Le verbe mélanger, qui signifie incorporer des choses pour en former un tout, s’emploie aussi dans le langage familier d’ici, mais pour signifier prendre une personne ou une chose pour une autre. Ex.: Laure a mélangé les noms de ses invités.