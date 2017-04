[PHOTOS] 15 images folles du nouveau site web d’images de la NASA

Enfin! Nul besoin de savoir dans quelle banque d’archives de la NASA existe telle photographie ou telle représentation d’artiste d’une planète lointaine! On peut aller sur un site web, exécuter une recherche et hop! Le tour est joué!

Toutes les images (que ce soit photos, représentations d’artiste, images scientifiques et vidéos) produites depuis 1958 et se retrouvant dans les voûtes des 10 centres de la NASA sont réunies sur un seul site web convivial. Il y a également des vidéos et des extraits audio. Le tout est téléchargeable gratuitement!

Pour le plaisir, nous avons cherché quelques mots-clés dans le moteur de recherche du site web. Voici les résultats.

«Saturne» NASA/JPL/Space Science Institute

«Orion» NASA/JPL-Caltech/Univ. of Toledo

«Star Wars» NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

«Étoile morte» NASA/JPL-Caltech/ESA/CXC/Univ. of Ariz./Univ. of Szeged

«Univers» ESA and the Planck Collaboration

«Toilette» NASA

«Glissades d'eau» NASA/Dimitri Gerondidakis

«Star Trek» NASA

«UFO» NASA

Toutes les images de la NASA ici!