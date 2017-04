Pour le meilleur et pour le prix...

Le mois d’avril achève et vous êtes encore nombreux à me demander des choix de vins qui seront servis lors de la journée la plus importante de votre vie, votre mariage!

Des dizaines de futurs mariés vont unir leurs destinées cet été. Ils sont donc en mode préparation pour cette réception avec de nombreux invités. On cherche un traiteur, un bon animateur, un lieu digne de recevoir famille et amis, un DJ qui saura nous faire danser en fin de soirée et... des vins peu dispendieux qui ne feront pas faire la grimace aux convives! Aucune des bouteilles en format 750 ml de cet article ne vous coûtera plus de 15 $.

Mousseux et rosés

Du côté des mousseux, il n’est pas évident d’en dénicher plusieurs d’amplement satisfaisants dans cette gamme de prix. Le Hungaria Grande Cuvée Brut à 12,55 $ de la Hongrie (106492) reste encore et toujours votre meilleur achat de bulles sous la barre des 13-14 $.

Pour ce qui est des choix de rosés recommandables et plaisants à prix d’ami, voici ma sélection. Le caressant Pinot Grigio Simboli de La Vis Sca, en Vénétie, à 12,65 $ (12667911) est vraiment sans faille. Vous pourriez aussi très bien miser sur la réussie cuvée Champs de Florence du Domaine du Ridge à 14,55 $ (741702), dans les Cantons de l’Est, ou le très bon Buti Nages de la famille Gassier à 14,55 $ (427625), dans le Rhône méridional.

Rouge ou blanc

En blanc, vous pouvez y aller avec l’exotique Albis de José Maria da Fonseca à 11,55 $ (319905) du Portugal, l’épatant Fumé Blanc Gran Reserva de Carmen à 12,45 $ du Chili, le quasi sans rival Chaminé de Cortes de Cima à 12,65 $ du Portugal, le «juste trop bon» Genoli de Vina Ijalba à 13,90 $ (883033) d’Espagne ou l’élégant Pinot Gris Piedra Negra de Lurton à 14,55 $ (556746), d’Argentine.

Pour les suggestions de vins rouges, j’aurais besoin de deux ou trois chroniques de plus pour vous offrir mes meilleurs choix sous la barre des 15 huards, car il y en a des dizaines. En voici donc une série pour vous en rafale les amis.

Pour 10-11 $, allez-y vers les Garnotte, Vila Regia, Coto de Hayas, Terre à Terre ou Santa Julia de ce monde. Pour 2-3 «douilles» supplémentaires, optez pour l’étonnant Clos Bagatelle de la famille Simon dans le Languedoc à 12,55 $ (12824998), le débordant de fruit Laderas de El Seque de Artadi à 14,05 $ (10359201), en Espagne, ou le Terres de Méditerranée de Dupéré Barrera à 14,30 $ (10507104), dans le sud de la France.

Avant d’acheter 10 ou 15 caisses de chacun de ces vins pour un mariage, un méchoui ou toute autre réception de nombreux convives, je vous conseille d’en acheter une bouteille et de la goûter d’abord.

Vin de la semaine

Les filets de truite ou de doré de votre première pêche printanière.

Tout près d’une centaine de succursales à travers la province possèdent ce sphérique, huileux et fort séduisant blanc élaboré dans la partie nord du Portugal. Ses délicats parfums de fleurs blanches, de pêche et de craie à tableau sont fort invitants à la dégustation. La texture en bouche est onctueuse, grasse et un bon volume est présent. Un vin blanc bien sec qui est fait de Gouveio et de Malvasia Fina.

Douro 2015

Photo courtoisie

Vale de Raposa - Alves de Sousa

Douro - Portugal

Code: 12708428