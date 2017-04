Quand les classes sociales s'entrecroisent

Le Théâtre du Nouveau Monde clôturera sa saison avec la célèbre pièce de Marivaux, Le Jeu de l’amour et du hasard. Pour rendre cette comédie romantique, qui a vu le jour à Paris en 1730, on compte sur le talent de David Savard et Bénédicte Décary qui tiendront les principaux rôles.

Cette histoire d’amour, qui interpelle encore aujourd’hui, met en perspec­tive les nombreux préjugés qui prévalaient à une certaine époque.

Les rapports entre les diverses classes sociales seront également abordés à travers une double intrigue amoureuse.

«C’est principalement la sincérité des émotions qui est d’une grande beauté dans ce classique de Marivaux­­», lance le comédien David Savard­­, qui joue pour la première fois sous la direction du metteur en scène Alain Zouvi. «C’est un véritable bonheur­­ que de travailler avec lui», ajoute-t-il.

Choisir l’amour

L’auteur français, qui a écrit pas moins de 40 pièces de théâtre, a voulu présenter une histoire dans laquelle il devenait possible pour une femme de choisir son mari pour réaliser un mariage­­ d’amour à une époque où les mariages de convenance étaient monnaie courante. «Marivaux était un féministe­­ avant l’heure», fait remarquer David Savard. Le comédien qui campe Dorante donnera la réplique à Bénédicte Décary qui, elle, interpré­­tera Silvia. Ces deux personnages sont promis l’un à l’autre.

«C’est une pièce qui devrait donner envie de tomber en amour et qui devrait­­ accrocher un sourire à chacun tout au long du spectacle», estime le comédien qui est déjà monté sur scène­­ aux côtés de Bénédicte Décary dans la pièce de Molière, Le Misanthrope­­, présentée au Rideau Vert en 2015.

L’intrigue de la pièce montre qu’il est possible de faire abstraction du rang social et de l’éducation reçue. «On tentera de savoir si l’amour peut triompher des apparences et des préjugés­­», indique l’acteur.

Divers quiproquos

Outre l’histoire d’amour, les spectateurs seront témoins des divers quiproquos qui se dérouleront sous leurs yeux, les domestiques devenant tour à tour complices et manipulateurs.

«Les valets deviennent maîtres et les maîtres deviennent valets», annonce David Savard.

Pour ce faire, on comptera sur la complicité de Lisette, la servante de Silvia personnifiée par Catherine Trudeau­­, et d’Arlequin, le valet de Dorante­­ interprété par Marc Beaupré.

«La pièce peut paraître légère à certains­­ égards, mais elle comporte également des aspects plus profonds», souligne l’acteur, que l’on a également vu sur les planches, notamment dans les pièces Nos femmes chez Duceppe et Moby Dick au TNM.

Divers thèmes seront abordés, dont la jalousie, le mensonge et la tromperie­­.

Le metteur en scène Alain Zouvi a choisi de camper sa pièce à l’époque où elle a été créée.

«La pièce sera présentée dans un enrobage­­ classique, mais les émotions seront des plus modernes», conclut David Savard.

Le Jeu de l’amour et du hasard