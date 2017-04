Voitures chinoises: encore des clones

Chaque année, vers la fin du salon automobile de Shanghaï, le même sujet revient : celui des clones, des doubles ou des sosies des produits occidentaux les plus prestigieux. Et on se dit qu’avec la maturité et la vigueur du marché chinois, les moyens et les budgets finiront par atteindre les départements de design. Eh bien non. Ils sont toujours là, les clones.

En passant, ce salon de Shanghaï rassemble près de 2000 stands, plus de 1400 véhicules, 10 000 journalistes et près d’un million de visiteurs. Ça vous donne l’ampleur de l’événement qui se termine le 28 avril.

L’an dernier, la britannique Range Rover a voulu attaquer en justice la marque chinoise Land Wind qui, selon la première, aurait copié son populaire Evoque. Mais avec le système de justice et les règles sur les droits d’auteur qui favorisent les entreprises locales, ses chances de l’emporter sont nulles.

Voici un échantillon des clones trouvés sur le Web par les médias sur place.

La marque Zotye ne s’est pas gênée pour puiser dans le catalogue d’autrui. En voici trois.

Voyez-vous une smart fortwo ou une Zotye e200 ? Lignes et dimensions sont très similaires, même pour un non-initié à la chose automobile.

Dans une classe supérieure, ce gros VUS SR9 de Zotye n’a qu’une seule grande différence avec son semblable Porsche Macan, le prix. Côte à côte, sans identifiants visibles, même couleur, il serait difficile de les dissocier.

Et dans la même classe VUS, ce Zotye T600 rappelle étrangement les jumeaux VW Touareg et Audi Q5. Né en 2005, Zotye n’a pas fait beaucoup d’erreurs dans sa courte histoire de constructeur, il s’est inspiré des meilleurs.

Brilliance ou BMW ?

Le VUS V5 de Brilliance ressemble étrangement à l’allemand X1 de BMW. Et la raison n’est pas cette fois-ci le résultat d’un X1 mesuré et copié, Brilliance et BMW forment ensemble une coentreprise sur le marché chinois . Contrairement aux autres, le VUS V5 est ici tout à fait légitime.

Et la palme revient à...

À l’Eagle Carrie. Pourquoi copier une voiture quand on peut en copier deux ! Cette voiture sport présente l’avant d’une Ferrari FF avec une partie habitacle et arrière d’une Porsche Cayman ! Même l’écusson sur le nez ressemble un peu trop à celui de Porsche.

Depuis 2015, la même voiture refait chaque fois surface au salon de Shanghaï. Les dimensions, paraît-il, selon la fiche technique, sont à quelques centimètres près celles de la Cayman.

À sa défense, le groupe propulseur est électrique. Ouf !