[Sondage] Constat après une saison: Weber ou Subban?

Alors que le Canadien de Montréal s’est fait éliminer en six parties contre les Rangers de New-York, les Prédateurs de Nashville, eux, aspirent toujours aux grands honneurs. Après une saison, il est temps de vérifier qui est sorti gagnant de la transaction Weber-Subban. Pour le besoin de l’exercice, nous avons divisé les statistiques des joueurs selon trois périodes de la saison régulière et avons inclus le premier tour des séries éliminatoires.

Octobre et novembre

Du côté des deux joueurs, on peut dire qu’on a commencé en lion.

Shea Weber a amassé 18 points avec un différentiel de +18. Il a trouvé le fond du filet 8 fois et obtenu 10 mentions d’assistance en 23 matchs.

Quant à P.K. Subban, on parle de 15 points et un différentiel de -6. En 22 parties, c’est 5 buts et 10 passes pour l’ancien du Tricolore.

Décembre et janvier

Le dernier droit avant la mi-saison, petits congés pour Noël et le jour de l’An et on repart.

Un petit ralentissement pour le numéro 6 du Canadien. 13 points en 28 matchs, 4 buts et 9 passes. Un différentiel de +1.

Quant au 76 de Nashville, blessure au haut du corps et léthargie de 17 parties sans marquer. Il a amassé un maigre 3 points durant cette période. Un différentiel de -4.

Photo d'archives, Martin Chevalier

Février, mars et avril

Si la saison de Weber a plus l’air d’une pente descendante, celle de Subban a des allures de montagnes russes. De loin son meilleur segment de la saison.

Avec 27 parties de jouées, Shea Weber a terminé cette période avec 11 points et un différentiel de +1. 5 buts et 6 passes pour le plus puissant lancer frappé de la LNH.

Pour Subban, 32 matchs, 22 points, 3 buts, 19 passes et un différentiel de +2. Le seul segment de la saison régulière où il a fini dans le positif.

Premier tour des séries éliminatoires

Bien que l’échantillon soit trop petit pour en faire une quelconque comparaison, on peut tout de même dire que ça a mieux été pour P.K. Subban...

Seulement quatre parties de jouées avant d’éliminer les Blackhawks de Chicago pour ce dernier. Aucun but, 2 passes et un différentiel de +4.

Pour Weber, un but, deux passes et un différentiel de +1.

Photo Pierre-Paul Poulin

Statistiques Weber Segments Matchs joués Buts Passes Points +/- Octobre et novembre 2016 23 8 10 18 18 Décembre 2016 et janvier 2017 28 4 9 13 1 Février, mars et avril 2017 27 5 6 11 1 Premier tour des séries éliminatoires 2017 6 1 2 3 1 Total 84 18 25 42 21



Statistiques Subban Segments Matchs joués Buts Passes Points +/- Octobre et novembre 2016 22 5 10 15 -6 Décembre 2016 et janvier 2017 12 2 1 3 -4 Février, mars et avril 2017 32 3 19 22 2 Premier tour des séries éliminatoires 2017 4 0 2 2 4 Total 70 10 32 42 -4