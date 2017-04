Tuerie de Moncton: le procès de la GRC débutera lundi

MONCTON | Le bras de fer opposant la Gendarmerie royale du Canada (GRC) au gouvernement concernant la tuerie de Moncton, où trois policiers ont perdu la vie en 2014, se transportera devant les tribunaux lundi.

La GRC fait face à quatre chefs d’accusation pour avoir violé le Code canadien du travail. Selon Emploi et Développement social Canada (EDSC), ces violations ont été constatées relativement à l’équipement, l’entraînement et la supervision des policiers appelés à intervenir lors de la virée meurtrière de Justin Bourque, qui a abattu les policiers Fabrice Gevaudan, Doug Larche et Dave Ross, en plus de blesser Éric Dubois et Darlene Goguen le 4 juin 2014.

Un examen indépendant réalisé pour le compte de la GRC après la tuerie avait permis d’émettre 64 recommandations pour éviter que survienne à nouveau une pareille tragédie. Notamment, un meilleur accès aux fusils et aux gilets pare-balles et une meilleure communication ont été recommandés dans un rapport signé par le sous-commissaire Alphonse MacNeil.

Alors qu’il devait avoir lieu mardi dernier, le début de procès a été remis à lundi. La GRC a plaidé, en mai 2016, non coupable aux accusations d’Emploi et Développement social Canada.

Un ancien membre de la GRC aujourd'hui retraité a confié à Global News avoir espéré que le procès n’ait pas lieu, soulignant qu’il allait réveiller d’anciennes blessures.

«Je croyais que le rapport MacNeil avait permis d’identifier toutes les failles sans pointer le doigt vers quelqu’un en particulier et que c’était les mêmes failles que celles relevées par l’enquête [de EDSC]», s’est étonné Terry McKee, qui ne comprend pas ce que le procès pourra apporter de plus.

De son côté, la GRC a indiqué à Global News avoir déjà fait des «progrès significatifs» dans l’implantation d’une cinquantaine de recommandations du rapport MacNeil.