[VIDÉO] Une date de sortie pour le jeu Vendredi 13

Reporté depuis octobre 2016, Friday the 13th: The Game, l'un des jeux d'horreur les plus attendus de l'année, sera finalement disponible en version digitale dès le 26 mai.

Gun Media, le studio derrière le jeu, a diffusé la bonne nouvelle dans une bande-annonce toute fraîche.

Le jeu sanglant offrira un mode multijoueurs, mais aussi une histoire à compléter en solo.

En multijoueurs, sept joueurs se glisseront dans la peau d'animateurs de camp de jour et devront tenter de survivre contre un autre joueur, qui lui, incarnera le méchant Jason Voorhees.

Plusieurs artisans de la série de films d'épouvante, comme Kane Hodder, Sean Cunnigham et Tom Savini, ont collaboré à la création du jeu.

Le titre sera disponible sur PC, Xbox One et PS4 pour le montant de 40 $ américains. On peut donc s'attendre à un prix de vente canadien d'environ 50$.