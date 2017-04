Vaincre la malchance grâce au mode de vie

Selon une étude récente, la majeure partie des mutations responsables du développe­ment des cancers se produisent spontanément, par simple malchance, tout au long de notre vie. Cette découverte souligne l’importance d’adopter un mode de vie capable de restreindre la progression de ces cellules cancéreuses en cancer mature.

Il est bien établi que le cancer est le résultat d’une accumulation de mutations dans certains gènes clés qui entraînent une prolifération ­incontrôlée des cellules. Ces ­mutations sont causées par trois grands facteurs:

1. Les erreurs aléatoires de copie qui surviennent lors de la division des cellules. À chaque divi­sion, quelque 3 milliards de lettres de l’ADN présentes dans chaque cellule doivent être répliquées et le corps produit des milliards de nouvelles cellules toutes les heures, ce qui engendre beaucoup d’erreurs.

2. Les facteurs environnementaux. Des substances comme la ­fumée de cigarette, l’alcool ou les rayons UV causent des dommages à l’ADN. Ces agresseurs toxiques sont responsables de la plupart des cancers du poumon, des voies diges­tives supérieures, du foie et de la peau.

3. L’hérédité. Certains gènes défectueux, contenant des mutations, sont transmis par les parents et sont donc déjà présents à la naissance. On estime que ces mutations transmises de façon héréditaire sont responsables d’environ 5 à 10 % de tous les cancers.

Malchance et cancer

Les travaux du groupe du Dr Bert Vogelstein (Johns Hopkins University School of Medicine) indiquent que c’est la première catégorie, les erreurs de copie, produites spontanément et par simple hasard, qui sont les principales sources de mutations cancéreuses. Ils ont montré qu’il existe une forte corrélation entre le nombre total de divisions des cellules souches dans un organe et le risque d’émergence d’un cancer, ce qui explique pourquoi un organe où les cellules se divisent fréquemment, le côlon, par exemple, est plus souvent touché par le cancer qu’un organe comme le cerveau, où la ­fréquence de cette division est beaucoup moins élevée1.

Le principal facteur de risque de cancer n’est donc pas l’hérédité, comme beaucoup le ­pensent à tort, mais bel et bien l’apparition de mutations causées par des erreurs qui se produisent spontanément, par simple malchance, lors du renouvellement des cellules.

Ces mutations spontanées ont le potentiel de devenir cancéreuses, mais, dans la plupart des cas, elles ne parviennent jamais à évoluer suffisamment pour former un cancer cliniquement détectable. Par exemple, 50 % des femmes dans la quarantaine présentent des lésions précancéreuses aux seins, alors que l’incidence de ce cancer est de 15 %. Autrement dit, l’apparition de cellules cancéreuses est en grande partie due à la malchance, mais il y a clairement d’autres facteurs ­extérieurs qui influent sur le ­développement de ces cellules anormales en tumeurs agressives2.

Prévenir le cancer

Plusieurs observations indiquent que le mode de vie joue un rôle ­déterminant dans la progression de ces tumeurs microscopiques en cancers matures. Les variations ­internationales dans l’incidence de certains cancers en sont probablement la meilleure illustration: le cancer du sein est jusqu’à 20 fois plus commun en Amérique qu’en Asie, par exemple, tandis que les Occidentaux sont 10 fois plus ­touchés par le cancer de la ­prostate que les Japonais.

Dans ce dernier cas, la différence est d’autant plus impressionnante que les Japonais ont une incidence de microtumeurs à la prostate ­similaire à celles des Occidentaux, ce qui indique que des facteurs ­additionnels, liés à leur mode de vie, ­parviennent à empêcher la progression de ces tumeurs ­microscopiques en cancer mature.

Comme la plupart de ces mutations sont acquises dans l’explosion des divisions cellulaires de l’enfance, associée au développement du corps adulte, et que plus de 90 % des cancers se déclarent après 50 ans, ces mutations ­nécessitent donc des décennies pour pouvoir atteindre un seuil d’expression clinique. Dans la plupart des cas, on peut donc ­prévenir le développement de ces microtumeurs en cancer mature.

Les études de population montrent clairement que l’incidence élevée des principaux cancers qui touchent notre société (poumon, côlon, sein, prostate) est en ­majeure partie causée par le mode de vie occidental et qu’on peut ­prévenir à environ 70 % ces ­cancers en adoptant de saines ­habitudes de vie: absence de ­tabagisme, alimentation riche en végétaux, maintien d’un poids ­corporel normal et activité physique régulière. Comme le disait Louis Pasteur, la chance ne sourit qu’aux esprits bien préparés.

(1) Tomasetti C et Vogelstein B. ­Variation in cancer risk among ­tissues can be explained by the number of stem cell divisions. Science, 2015; 347: 78-81.