15 mois de prison pour un ancien enquêteur de la SQ

Un ancien enquêteur de la Sûreté du Québec qui a mis en scène un vol de voiture pour frauder son assureur a pris le chemin de la prison lundi, où il devra passer les 15 prochains mois.

Jean Barbeau, 59 ans, savait très bien ce qui l’attendait lorsqu’il s’est présenté au palais de justice de Longueuil en matinée pour recevoir sa peine. Quand il l’a reconnu coupable, la semaine dernière, le juge l’avait bien informé qu’il irait prochainement derrière les barreaux. Pour la première fois de sa vie, c’était à son tour de se retrouver dans une cellule.

L’air confus et vêtu d’un manteau en cuir brun et de bottes de travail trouées, le fraudeur a quitté la salle silencieusement, escorté par deux agents correctionnels.

Mise en scène

En novembre 2008, le quinquagénaire avait inventé tout un scénario pour faire croire que son véhicule avait été volé. Il avait reçu près de 23 000 $ en dédommagement de son assurance.

Or, l’été suivant, son GMC Sierra 2006 a été retrouvé à 3 km de sa résidence, dans le fond de la voie maritime à Sainte-Catherine. Les enquêteurs ont travaillé pendant plus d’un an avant de réussir à prouver que leur ancien collègue avait volontairement fait couler sa camionnette. Ils ont, notamment, mis le téléphone du suspect et de sa conjointe sous écoute, en plus de planter des micros dans leur résidence et dans leur voiture. Ils l’ont finalement arrêté en novembre 2010.

Barbeau a été reconnu coupable de fraude, de méfait public, d’entrave à la justice et de fabrication, d’emploi et de possession de faux documents.

Photo courtoisie

L’ancien policier était déjà en arrêt de travail depuis deux ans pour harcèlement psychologique lorsqu’on lui a mis les menottes. Peu de temps après, la SQ l’a suspendu de ses fonctions à demi-solde.

À partir de ce moment, sa vie s’est écroulée. Il a divorcé, a dû aller vivre chez son fils, il a connu des difficultés financières et est devenu anxieux et dépressif.

«Sa famille s’est disloquée au moment de son divorce, peut-on lire dans le jugement. Il a perdu des amis en plus de son statut de policier. Il n’a plus aucune énergie. Il est suivi par un psychiatre.»

Sa sécurité en prison

Le mobile de son crime ne peut qu’être financier, croit le juge, puisque le kilométrage de son contrat de location était excédé. Mais encore à ce jour, Barbeau continue de proclamer son innocence. Il a toutefois remboursé 15 000 $ à sa compagnie d’assurance à la suite d’un règlement à l’amiable.

L’ancien enquêteur, qui se représente seul depuis que son avocat a été nommé juge le mois dernier, avait demandé à recevoir une peine à purger dans la collectivité pour assurer sa sécurité. Il craignait de tomber nez à nez avec des détenus qu’il a fait condamner.

Le juge a refusé cette demande, soutenant notamment que le public perdrait confiance en l’appareil judiciaire. Barbeau sera toutefois incarcéré dans un secteur qui abrite d’anciens policiers ou gardiens de prison purgeant eux aussi une peine.

-Avec la collaboration de Valérie Gonthier