Agroalimentaire : la Caisse crée un fonds d’investissement de 125 millions $

MONTRÉAL – La Caisse de dépôt et placement du Québec a annoncé lundi la création d’un fonds de 125 millions $ en appui au secteur agroalimentaire québécois.

La Caisse dit ainsi être prête à investir dans «tous les maillons de la chaîne de valeur de ce secteur», que ce soit dans les firmes qui souhaitent accélérer leur croissance ou auprès des agriculteurs qui œuvrent au sein d’une entreprise familiale.

«C’est un secteur d’avenir pour le Québec, qui a tous les atouts pour tirer son épingle du jeu ici et dans les marchés mondiaux, de plus en plus concurrentiels», a expliqué Christian Dubé, premier vice-président de la Caisse au Québec, par communiqué.

«C’est un secteur d’activité complexe, diversifié et de pointe qui se doit de bénéficier d’un environnement d’affaires viable à long terme et adapté à ses particularités, notamment pour favoriser le développement, l’innovation et le transfert à la relève», a-t-il ajouté.

Les investissements se feront par le biais d’investissements directs, qui varieront entre 1 million $ et 30 millions $.

L’agroalimentaire contribue à hauteur de 22 milliards $ au produit intérieur brut québécois.