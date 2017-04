Aspirants astronautes: trois Québécois toujours sur les rangs

TORONTO – Trois Québécois figurent parmi les 17 finalistes toujours en lice pour les deux places d’aspirants astronautes qui œuvreront au sein de l’Agence spatiale canadienne (ASC).

Charles-Philippe Lajoie de Rouyn-Noranda, Evan Alexander Beirne Thomas de Montréal (il réside en Oregon) et Andréane Vidal de Montréal (qui réside en Ontario) sont du lot et poursuivront donc leur entraînement ainsi que divers tests pour mesurer leurs capacités physiques et intellectuelles.

La sélection des deux aspirants astronautes aura lieu d’ici l’été, a précisé lundi l’ASC, au moment où le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains, dévoilait la liste des finalistes à Toronto.

Ces derniers entreprennent ainsi le dernier tour du processus de la campagne de recrutement d’astronautes, la quatrième initiée par l’Agence spatiale canadienne.

Des tests et encore des tests

Les tests auxquels doivent se soumettre les aspirants astronautes visent à évaluer la pensée critique, le raisonnement analytique et la créativité des candidats, de même que leur forme physique, leur résilience et leur capacité à travailler en équipe dans des conditions extrêmes.

«L’espace est une véritable source d’inspiration. Tout comme le sont pour les jeunes Canadiens, les hommes et les femmes très talentueux de la cohorte d’aspirants astronautes parmi lesquels notre pays devra faire une sélection, a dit le ministre Bains par communiqué. Chacun d’entre eux est un candidat de haut calibre. Les dix-sept finalistes de cette campagne de recrutement sont issus de milieux très variés. Ils sont médecins, ingénieurs, pilotes, chercheurs.»

Plus de 3700 Canadiens ont soumis leur candidature pour devenir les prochains astronautes canadiens appelés à collaborer à des missions spatiales internationales.

Ottawa a alloué 379 millions $ pour assurer la participation du pays jusqu’en 2024 au programme de la Station spatiale internationale.