Beaulieu estime avoir connu une bonne saison...

Bien sûr, Nathan Beaulieu a trouvé cela fort décevant d’avoir été laissé de côté pour le sixième match de la série contre les Rangers. Il ne croit cependant pas pour autant que cela signifie que ses jours sont comptés à Montréal.

Il est d’avis qu’il a connu une bonne saison dans l’ensemble, même s’il est passé de la première paire de défenseurs en octobre, au rôle de septième défenseur en avril, à la fin de la première ronde..

«J’ai toujours confiance en mes moyens et je crois que je peux jouer un rôle important au sein de l’équipe. Je sais que les dirigeants sont du même avis à mon sujet», a affirmé Beaulieu.

«Je ne dirais pas que la saison a été frustrante pour moi. J’ai amassé près de 30 points et j’ai été employé en moyenne près de 20 minutes par match. C’est bon pour un défenseur de 24 ans.

«Bien sûr que ça s’est mal terminé pour moi. Ce fut difficile à accepter d’être écarté de la formation samedi à New York, a continué Beaulieu. J’ai encaissé le coup et je suis prêt à me retrousser les manches.

«Je souhaite, avant toute chose, poursuivre ma carrière avec le Canadien. Il n’y a rien comme le fait de jouer à Montréal», a ajouté ce choix de première ronde du CH au repêchage de 2011, lui dont le contrat est à renouveler.

Le temps s’écoule

Marc Bergevin a souligné, lors de son long point de presse, que le temps s’écoule (the clock is ticking) dans le cas de Beaulieu.

On a demandé à Beaulieu ce qu’il a appris au cours de la dernière saison.

«J’ai appris qu’il ne faut jamais rien tenir pour acquis, a-t-il répondu. On aurait dû battre les Rangers. La marge était mince entre la victoire et la défaite.»

Un journaliste n’a pu s’empêcher de lui demander s’il avait appris que de ne rien tenir pour acquis, ça s’appliquait aussi à lui. Beaulieu n’a pas vraiment répondu à la question.

Ce dernier a indiqué que Claude Julien avait pris le temps de lui expliquer pourquoi il l’avait été laissé de côté pour le match de samedi soir.

Beaulieu a cependant préféré ne pas partager les raisons avec nous, curieux membres des médias.

«Claude a fait preuve de respect en ne me critiquant pas», a mentionné Beaulieu, qui n’a pas voulu aborder la question du repêchage de l’expansion.

On s’attend à ce qu’il soit qui laissé sans protection. Pourrait-il intéresser les dirigeants de la nouvelle équipe de Las Vegas, en quête d’un jeune défenseur? On en doute.

Pourrait-il faire partie d’une transaction? C’est toujours possible.

Beaulieu a mentionné qu’il entretient une bonne relation avec Marc Bergevin.

«On s’entend bien. Je pense qu’il apprécie la personne que je suis, mon caractère. Il sait que j’aime jouer pour le Canadien.»

Benn a adoré l’expérience

Même s’il a connu un dernier match difficile samedi à New York, Jordie Benn a su démontrer qu’il peut être utile au sein de la brigade défensive du Canadien. Il s’est attiré des éloges et il a adoré son expérience à Montréal.

«C’était extraordinaire, a raconté le robuste défenseur de 29 ans. On m’a fourni la chance de jouer et de sortir de l’ombre de mon frère Jamie. Je souhaite de tout coeur poursuivre ma carrière à Montréal. Les partisans sont uniques ici. Il y a un buzz incroyable autour de l’équipe.»

S’attend-il à voir son nom être inscrit sur la liste de protection du Canadien en vue du repêchage de l’expansion?

«Je ne saurais dire, a répondu Benn. Le hockey est aussi une question d’affaires. Je n’ai pas eu l’occasion de discuter du repêchage de l’expansion en compagnie de Marc Bergevin. On verra bien.»

En six matchs éliminatoires, Benn a présenté un différentiel de -3.