Bilan des espoirs du CH: l’ère Trevor Timmins devrait-elle prendre fin?

La fin en queue de poisson de la saison 2016-2017 du Canadien amène avec elle son lot de questions qui demeurent pour l’instant sans réponses.

Qui restera et qui partira? Doit-on réévaluer complètement le travail des hommes de hockey de l’organisation? Le développement des jeunes joueurs est-il convenable? Est-ce que le CH doit revoir la manière dont il repêche des joueurs?

C’est à cette dernière question que nous tenterons de répondre dans cette chronique «Le bilan des espoirs du CH».

Évaluation

Est-ce le temps pour Trevor Timmins de laisser sa place? Le CH devrait-il «remettre à neuf» son département du recrutement amateur?

Une nouvelle vision serait certainement la bienvenue. Après tout, le Tricolore peine à développer les espoirs repêchés par Timmins et sa bande.

Ce qui démontre un écart entre la vision des recruteurs amateurs et celle de ceux qui ont le mandat de leur montrer le chemin jusqu’à la Ligue nationale de hockey.

Avec le Tricolore depuis 2003, Timmins orchestra le repêchage du Tricolore pour la 15e fois en juin prochain.

Son travail au cours de ses 15 années comme directeur du recrutement amateur est parsemé de hauts et de bas. Il y a des coups de génie (P.K. Subban en 2e ronde et Brendan Gallagher en 5e ronde), mais il y a également de sérieux coups de gueule (David Fisher, Jarred Tinordi et Louis Leblanc au premier tour. Trop de cartes cachées qui sont restées cachées). Mon collègue Yvon Pedneault avait d'ailleurs fait un excellent compte-rendu du travail de Trevor Timmins dans un article paru en février 2016.

Voici ce que Trevor Timmins et son équipe ont offert au CH depuis son arrivée en poste:

Nombre de choix : 99

Choix dans le top 10 : 4 (Andrei Kostitsyn, Carey Price, Alex Galchenyuk et Mikhail Sergachev)

Marqueurs de 30 buts : 2 (Max Pacioretty et Alex Galchenyuk)

Défenseurs réguliers : 6 (Mark Streit, Alexei Emelin, Yannick Weber, P.K. Subban, Ryan McDonagh et Nathan Beaulieu)

Gardiens n°1 : 2 (Carey Price et Jaroslav Halak)

Joueurs de centre de premier trio : 0

Choix de 1er et de 2e tour qui n’ont pas joué de matchs dans la LNH (2014 et moins) : 6 (Cory Urquart, David Fisher, Danny Kristo, Sebastian Collberg, Dalton Thrower et Zachary Fucale)

Plus de 100 matchs depuis 2008 : 4 (Brandan Gallagher, Nathan Beaulieu, Alex Galchenyuk et Sven Andrighetto)

Choix tardifs payants : 6 (Jaroslav Halak, Mark Streit, Mikhail Grabovski, Sergei Kostitsyn, Matt D’Agostini, Brendan Gallagher)

Allergique aux joueurs de centre?

En 15 ans, Timmins a repêché un joueur de centre seulement deux fois en première ronde : Kyle Chipchura en 2004 et Alex Galchenyuk en 2012. Même si Michael McCarron est maintenant considéré comme un joueur de centre, il jouait surtout à l’aile droite au moment où il a été sélectionné par le CH.

On parle donc de deux joueurs de centre choisis au premier tour en 13 séances de sélection (le CH n’avait pas de choix de premier tour en 2008).

Au total, Timmins a sélectionné 28 joueurs de centre depuis le début de son règne. Parmi ceux-ci, seulement deux ont réussi à inscrire 20 buts en une saison. Mikhail Grabovski (avec les Maple Leafs de Toronto) et Alex Galchenyuk.

Qui plus est, 18 des 28 joueurs de centre repêchés depuis 2003 n’ont même pas été en mesure de disputer une seule rencontre dans la LNH.

Même si elle est connue de tous, cette lacune ne s’est pas effacée au cours des dernières années. Au cours des trois derniers repêchages, le Tricolore a sélectionné deux défenseurs et un ailier droit au premier tour. Il a tout de même choisi six joueurs de centre, mais aucun qui possède un potentiel assez grand pour un jour se retrouver sur l’un des deux premiers trios de l’équipe, à l’exception peut-être de Jake Evans (un choix de 7e tour en 2014).

C’est cette incapacité à repêcher un joueur à une position si importante dans le hockey d’aujourd’hui qui est en train de mener Timmins à sa perte.

Du succès comparé à ses pairs, mais...

Une analyse du site spécialisé Habs Eyes on the Prize, publiée en juillet 2016 sous la plume d’Andrew Zadarnowski, démontre que Timmins se compare favorablement à ses pairs.

Son taux de réussite est parmi les meilleurs de la LNH en ce qui a trait au nombre de matchs disputés par choix (82,2) ainsi qu’au nombre de points par choix (30,8). Ces deux statistiques lui confèrent respectivement le premier et le huitième rang depuis 2003.

Toutefois, ces chiffres sont gonflés par le repêchage de 2007, une cuvée qui a vu Timmins sélectionner Ryan McDonagh, Max Pacioretty et P.K. Subban avec ses trois premiers choix. Ces trois joueurs comptent à eux seuls plus de 1500 matchs dans la LNH et près de 950 points.

Depuis 2008, sa feuille de route est loin d’être aussi reluisante avec seulement quatre joueurs qui ont disputé plus de 100 matchs dans le circuit Bettman.

Il faut dire que le Tricolore a la fâcheuse habitude d’échanger ses choix de 2e tour comme on échange des cartes de hockey du McDonald’s même si le directeur général prône un discours prorepêchage pour construire son équipe. Ce sont des choix cruciaux que Timmins n’a jamais eus à sa disposition.

Avec deux choix de 2e tour cette année, Timmins pourra repêcher lors de cette ronde pour la première fois depuis 2013. Ça, c’est si les choix demeurent la propriété du Canadien.