Bonne première impression pour Artturi Lehkonen

À sa première saison dans la Ligue nationale de hockey, Artturi Lehkonen a remporté son pari de s’amener en Amérique et d’avoir un impact immédiat avec le Canadien de Montréal.

En 73 rencontres de saison régulière, le Finlandais a touché la cible à 18 reprises, en plus d’amasser 10 mentions d’aide. En séries éliminatoires, il a ajouté deux buts et autant de passes décisives en six duels.

«C’était une saison d’apprentissage pour moi, a admis le joueur de 21 ans, devant des dizaines de journalistes lors du bilan final de l’équipe à Brossard, lundi. C’était une année importante et mes coéquipiers m’ont beaucoup aidé. Plus la saison avançait, mieux je me sentais.»

Amélioration

Malgré l’impression positive qu’il a laissée, Lehkonen est conscient que s’il désire répéter ses exploits, il devra travailler et améliorer certains aspects de son jeu.

«Je veux être meilleur. Je crois avoir bien fait, mais je peux m’améliorer. J’ai l’été pour accomplir ce que je veux faire. Je veux devenir plus fort, plus rapide et un joueur plus complet.»

Par ailleurs, la formation finlandaise a approché Lehkonen afin de représenter le pays au Championnat du monde, mais le principal intéressé n’a toujours pas décidé s’il veut prendre part à la compétition.

Un autre nouveau visage

Steve Ott n’a pas disputé l’entièreté de la saison avec le Canadien, mais tout comme Lehkonen, il s’agit de sa première aventure à Montréal.

«J’ai encore deux bonnes années devant moi. C’est toute une organisation! J’ai aimé mon passage ici. Je voudrais aider les jeunes, mais je ne connais pas les plans de Marc [Bergevin].»