Cinq raisons du succès de Rapides et dangereux 8

Le succès des films de la série Rapides et dangereux ne ralentit pas. Sorti il y a à peine dix jours, Le destin des dangereux, le 8e film de la saga, ne cesse de fracasser des records au box-office et s’approche déjà du cap du milliard de dollars de recettes au guichet mondial. Le Journal a tenté d’analyser ce succès phénoménal.

1. La popularité de Vin Diesel

Depuis la mort de Paul Walker, en 2013, le succès de la franchise Rapides et dangereux repose énormément sur les épaules musclées de Vin Diesel. Et la star de 49 ans remplit très bien son mandat. «Les têtes d'affiche, Jason Statham, The Rock et Vin Diesel, aident beaucoup la franchise, souligne Olivier Bilodeau, le directeur de la programmation du Festival de cinéma de la ville de Québec (FCVQ). Dans le gros cinéma commercial hollywoodien, ce sont encore les comédiens qui attirent les gens dans les salles».

2. Les Chinois en raffolent

Si Le destin des dangereux a accumulé plus de 900 millions $ au box-office mondial en seulement 10 jours, c’est en grande partie parce qu’il a pris l’affiche en Chine en même temps qu’aux États-Unis – chose rare pour un film hollywoodien. Le film connait d’ailleurs un succès monstre en Chine, où il a passé le cap du 300 millions $ au box-office en seulement 9 jours. «La sortie simultanée en Chine est un aspect non négligeable du succès du huitième film, souligne Olivier Bilodeau. Les Asiatiques aiment s’en mettre plein la vue et ils raffolent des belles voitures.»

3. De nouvelles vedettes

Vin Diesel et Michelle Rodriguez sont les deux seuls acteurs du premier film de la série (sorti en 2001) qui sont encore derrière le volant pour le huitième volet de la saga. Mais au fil des années, plusieurs autres stars – dont l’incontournable Dwayne «The Rock» Johnson – ont apporté tour à tour un nouveau souffle à la série, qui a toujours continué à gagner en popularité de film en film. Le nouveau film mise d’ailleurs sur deux nouveaux visages de renom, soit Helen Mirren et Charlize Theron.

4. Des cascades et des filles

Comme ses prédécesseurs, Le destin des dangereux en met plein la vue, principalement avec des scènes de poursuites inventives, toutes plus spectaculaires les unes que les autres. En outre, le cinéphile qui veut se rincer l'œil en a encore pour son argent. Surtout dans la première scène à Cuba, où la caméra nous expose, sans aucune espèce de subtilité, les charmes de centaines de figurantes.

5. Le fantôme de Paul Walker

Quand Paul Walker a perdu la vie dans un accident de voiture en 2013, plusieurs ont cru que la populaire franchise ne survivrait pas à la perte de l’une de ses stars principales. Mais les producteurs ont décidé d’aller de l’avant sans Walker en annonçant qu’ils voulaient quand même se rendre jusqu’à 10 films. Finalement, le septième film (pour lequel Walker avait eu le temps de tourner quelques scènes avant de mourir) a été dédié au regretté acteur et a été le premier de la série à franchir le cap du milliard de dollars de recettes au box-office.

Les recettes des huit films au box-office