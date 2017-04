Coupe Telus: faux départ pour le Blizzard à Prince-George

Le Blizzard du Séminaire Saint-François n’a pas connu le départ escompté, lundi, en levée de rideau de la Coupe Telus à Prince-George en Colombie-Britannique, s’inclinant au compte de 2-1 face aux champions des provinces de l’Atlantique, les Islanders du Cap-Breton Ouest.

«C’est un faux départ de A à Z, a analysé sans détour l’entraîneur du Blizzard Martin Laperrière, après le match. On s’attendait à ce que ce soit difficile en première période, le temps qu’on retrouve nos repères, mais on ne les a jamais retrouvés. On n’a jamais été capables de créer de l’offensive. Nos sorties de zone étaient saccadées et en entrée de zone on n’a jamais utilisé notre vitesse. Ç’a été difficile du début à la fin.»

Les deux équipes s’étaient échangé un but dès la période initiale, des œuvres de Malcolm MacEachern et Vincent Guy, avant que Jacob Stewart ne donne les devants aux Islanders dès les premiers instants du second tiers, en avantage numérique, un but qui allait finalement faire la différence. Le Blizzard n’a jamais, par la suite, été en mesure de s’offrir de réelles chances de revenir dans la rencontre. Le gardien des Islanders Colten Ellis a fermé la porte aux quelques attaques dangereuses des représentants de la Ligue de hockey midget AAA du Québec. Il a été nommé le joueur du match pour son équipe grâce à 34 arrêts. Auteur du seul but des siens, Guy a reçu pareil honneur chez le Blizzard.

PAS D’EXCUSES

Même si son équipe n’avait pas joué depuis deux semaines et qu’elle a traversé le pays 48 heures auparavant, Laperrière a refusé de trouver une quelconque excuse pour la prestation décevante de ses troupiers, lundi.

«Le voyagement ne peut être une excuse, car eux (les Islanders) sont partis d’encore plus loin que nous. Il y avait de la rouille, mais on ne sortait jamais de nos batailles avec la rondelle. On n’avait pas le sentiment d’urgence qu’on a eu pendant un bout de temps. C’est important pour nous de le retrouver pour le prochain match.»

Ce prochain match aura lieu mardi après-midi, à 15h, contre les champions de l’Ontario. Laperrière a été clair: tout sera à recommencer, car il n’y a que très peu de positif à retenir du premier match du Blizzard.

«Je dirais que le seul positif, c’est que les barres tendres et les oranges avant le match étaient très bonnes!», a-t-il ironisé.