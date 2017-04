Elle mange de la pizza 2 fois par jour durant 1 mois

Molly Spencer aime la pizza. Pas mal même. Tellement, qu’elle a décidé, afin de prouver au monde entier que la pizza n’est pas si néfaste pour la santé, d’en manger deux fois par jour durant un mois.

Molly Spencer: apizzamylife.weebly.com

Voulant défaire le mythe que la pizza est un aliment à proscrire, lorsque bien apprêtée, Molly s’est donné la mission de documenter le tout sur son blogue a pizza my life où elle prend en photo chacune de ses journées pizza, se pèse et mentionne ce qui compose les pizzas de sa journée ainsi que ses états d’âmes.

La jeune femme est étudiante au doctorat en science de l’alimentation. Elle prend donc les mythes alimentaires au sérieux et tente, tout en combinant l’activité physique (elle se prépare pour un demi-marathon et un triathlon) à sa «diète pizza», d’éduquer les gens et de déconstruire certaines croyances en matière de «bouffe». Belle idée.

Pour se faire, Molly mangera de tous les types de pizzas deux fois par jour: croûte mince, végé, hyper viandée, pain plat, pizza déjeuner, pizza dessert, etc...

Le mois 100% pizza de Molly a débuté le 10 avril. Elle pesait alors 133 livres. Deux semaines plus tard, Molly pèse toujours 133 livres. Comme quoi que son défi semble fonctionner...

