[VIDÉO] Éric Duhaime au coeur d’une parodie d’Harry Potter «et les gens de Québec»

L’animateur au FM93, Éric Duhaime, est la vedette d’une parodie hilarante intitulée Harry Potter et les gens de la Ville de Québec.

Diffusée par la chaîne YouTube d'Alex Dornier, la capsule qui reprend des images du film Harry Potter et la chambre des secrets se moque notamment du récent coming out médiatique de l’animateur ainsi que de la sortie de son livre La fin de l'homosexualité et le dernier gay.

Le remake exploite aussi quelques clichés sur la «radio de Québec» qui «ridiculise» la ville de «Labeaumebuldore» et l’attitude d’Harry Potter lorsqu’il revient «du Dag» (le Dagobert).