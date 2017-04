Et revoilà les Alouettes!

Le baseball junior élite à Charlesbourg revient à ses racines. Après cinq saisons sous l’appellation des Castors CDE, l’équipe redevient les Alouettes de Charlesbourg.

De 1978 à 2012, c’est ainsi que l’organisation charlesbourgeoise s’est faite connaître, notamment grâce à six championnats consécutifs de 1997 à 2002.

En 2013, cependant, l’équipe a suivi une tangente dans le sport en s’identifiant au nom d’un commanditaire majeur.

«C’était une décision inévitable parce que ce partenaire venait nous aider beaucoup financièrement. On a été très contents, mais c’est la fin. On a plusieurs nouveaux partenaires qui s’impliquent et qui nous permettent de redevenir les Alouettes. Pour nous, ce qui a fait la fierté et la réputation de l’organisation, c’est le nom des Alouettes. C’est ce nom qui résonne à Québec», a fait valoir le gérant Jean-Nicolas Blanchet.

Nouvel engouement

Dans les dernières saisons, les performances inspirées de l’équipe, ainsi que celles des Diamants de Québec, ont semblé donner un second souffle au baseball junior dans la région. Un regain qui ne peut que s’accentuer avec le retour de l’identité de l’équipe depuis toujours.

«L’an passé, les foules ont été nos meilleures en 10 ans. On pense que les gens vont encore plus se reconnaître avec ses couleurs.

«Il y a un engouement certain pour le baseball, il y a plus d’entreprises qui sont prêtes à nous aider et on a les moyens de redevenir les Alouettes. C’est sûr qu’on a toujours le logo des Alouettes tatoué sur le cœur. Les gens à Charlesbourg, ce sont les Alouettes qu’ils connaissent», a-t-il insisté.

La saison des Alouettes débutera le 14 mai à LaSalle. L’ouverture locale est prévue le 20 mai face aux Orioles de Montréal.

De leur côté, les Diamants débuteront le 12 mai à Saguenay. Les premiers matchs locaux de l’équipe auront lieu au Stade Georges-Maranda de Lévis (20 mai) en attendant que la surface synthétique du stade Canac soit complétée et prête pour le premier match des Diamants à Québec, le 5 juin. C’est face aux Alouettes qu’ils vont inaugurer les lieux.