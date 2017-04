Galchenyuk à l’aile et Beaulieu à la croisée des chemins

Un centre ou un ailier. Cette question hante maintenant le Canadien depuis cinq ans. Quelques jours après l’élimination de l’équipe, Marc Bergevin et Claude Julien ont une meilleure idée. Alex Galchenyuk ne deviendra pas à court terme le premier centre tant attendu de l’équipe.

«On va se dire les vraies choses, Alex a connu une saison qui n’était pas à la hauteur de ses attentes et de celles de l’équipe, a dit Marc Bergevin. La LNH est la meilleure ligue au monde. Tu peux rapidement exposer tes faiblesses. La position de centre est probablement la position la plus importante avec celle de gardien. Pour aider Alex et pour aider l’équipe, Claude (Julien) a pris comme décision de le replacer à l’aile.

«Nous avons eu une bonne rencontre avec lui et il est conscient des choses qu’il doit apprendre pour devenir le joueur de centre qu’il aimerait être et que nous aimerions avoir, a poursuivi le directeur général. À court terme, la meilleure place pour lui afin d’aider l’équipe, c’est à l’aile. »

Avec un retour à l’aile gauche pour Galchenyuk, le Canadien fera un pas de recul.

«Oui, il y a un impact pour notre équipe, a reconnu Bergevin. On est patient avec nos jeunes et c’est important de l’être. Alex est conscient qu’il a des lacunes dans son jeu et il est prêt à travailler. Ça doit venir de lui. Je crois que ­notre conversation lors du bilan lui a ouvert les yeux. Nous espérons qu’il aura fait un pas de recul cette saison dans l’espoir d’en faire deux vers l’avant l’an prochain. Alex est prêt à jouer à la ­position où il aidera le plus l’équipe.

«Idéalement, nous aimerions le voir au centre, a renchéri Julien. Mais Alex réalise la même chose que nous. Comme centre, c’est un des boulots les plus difficiles puisque tu dois être partout sur la glace et tu dois patiner. Et comme centre, tu dois être responsable dans les deux territoires. En ce moment, il n’est pas rendu là. Il n’est pas prêt à être le premier centre de l’équipe. »

Toujours pas de premier centre

Phillip Danault, Tomas Plekanec, ­Torrey Mitchell et Michael McCarron. Sur papier, voici les quatre centres du Tricolore pour le début de la prochaine saison. Du moins, il s’agit des quatre ­centres avec des contrats pour l’instant.

«Danault a fait un pas de géant cette année, mais c’est certain qu’il n’est pas un centre numéro un, a reconnu Bergevin. Mais il peut encore s’améliorer. Pleky (Plekanec) a eu une saison décevante, mais il avait retrouvé son rythme en fin de saison. McCarron est un joueur que Claude et moi voyons au centre. Il est gros et il continue à se développer. Mitchell est un centre de quatrième trio. Et il n’y a pas un centre dans la Ligue américaine qui est prêt à faire le saut l’an prochain.»

Il n’y a donc aucun centre de renom au sein de ce groupe. Les derniers gagnants de la coupe Stanley misaient sur des ­Sidney Crosby, Jonathan Toews, Anze ­Kopitar, Patrice Bergeron, Henrik ­Zetterberg, Ryan Getzlaf, Eric Staal ou Vincent Lecavalier. Que ce soit avec ­Pittsburgh, Chicago, Los Angeles, Boston, Detroit, Anaheim, Raleigh ou Tampa, il y avait toujours un véritable premier centre pour mener l’équipe vers la terre sainte.

Beaulieu : le temps presse

Dans son bilan de fin de saison, ­Bergevin a fait un constat très clair avec Nathan Beaulieu. De partenaire de Shea Weber lors des cinq premiers matchs de la saison, le défenseur a terminé l’année sur la passerelle du MSG pour la sixième rencontre face aux Rangers.

«Nathan a beaucoup de potentiel, a rappelé le DG. Mais un joueur doit ­prendre ses responsabilités. Je ne peux pas pointer du doigt les Claude Julien, Jean-Jacques Daigneault, Martin ­Lapointe ou Rob Ramage pour son développement. Il doit se poser des questions pour savoir où il est rendu. Est-ce une question de mental? Pourquoi, il peut jouer six bons matchs et ensuite avoir de la difficulté pour 12 matchs?

«À un moment, il doit prendre ses responsabilités, a-t-il continué. Nathan est à la croisée des chemins. Est-ce qu’on a lancé la serviette? Non, pas du tout. Mais l’horloge sonne.»

Ce qu’ils ont dit...

Steve Ott Photo Ben Pelosse

«J’aimerais revenir. C’est une très bonne organisation. J’ai adoré mon passage ici. J’ai vraiment adoré ça, même si je suis arrivé tard. Je crois que nous avions les pièces du casse-tête pour faire un long parcours en séries. C’est malheureux puisque nous n’avons pas réussi.

«Je crois que j’ai encore deux bonnes saisons en moi. Je peux encore servir de mentor pour les plus jeunes. Je joue ce rôle depuis quelques saisons. Dans un marché comme Montréal, tu as besoin de vétérans pour calmer les plus jeunes.»

Tomas Plekanec Photo Ben Pelosse

«J’aime Montréal et je veux rester avec cette équipe. Mais je ne sais pas ce qui arrivera avec le repêchage d’expansion. Je n’ai pas posé de questions à Marc (Bergevin) pour savoir s’il me protégera. Ce n’est pas mon rôle de le faire. Il sait que je souhaite jouer ici.

«C’était une saison frustrante pour moi sur le plan offensif. Je suis déçu, j’aurais dû faire beaucoup mieux. Mais ça ne marche pas toujours comme tu veux. Au moins, j’ai fini l’année sur une meilleure note.»

Phillip Danault Photo Ben Pelosse

«Je suis parti de loin. J’étais à l’aile dans le quatrième trio. Je me battais pratiquement pour un poste. Tout ce que je voulais, c’était de jouer tous les matchs. Finalement, ça a explosé. Je ne sais pas exactement quand c’est arrivé, mais lorsque j’ai trouvé ma confiance, mon jeu a augmenté.

«Max (Pacioretty) et Radu ­(Radulov) ont vraiment été ­incroyables avec moi. Ce sont deux grands joueurs qui m’ont montré le chemin à prendre. Ce n’était pas dans mes pensées de croire que j’allais jouer avec Patch et Radulov cette année. Je suis très heureux de ça et de mon évolution personnelle.»

Paul Byron Photo Ben Pelosse

« Je suis encore très déçu. Nos attentes étaient élevées. On n’a pas été capable de faire le travail. Tout le monde a travaillé fort et avec cœur. Mais ce n’était pas assez pour gagner.

«On m’a donné beaucoup d’opportunités cette saison. Tout a très bien été. Mes coéquipiers ont fait un bon travail pour m’aider. Je suis tellement content de cette expérience. Je sais que l’an prochain, on doit être encore meilleur.

«Il y a eu beaucoup de changements l’été dernier. On ne sait jamais ce qui va arriver cette fois, mais je pense que notre équipe est très près de remporter la coupe Stanley.»

– Propos recueillis par Jonathan Bernier et Jean-François Chaumont