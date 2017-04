Price, Galchenyuk, Markov; personne ne veut quitter le Canadien

Carey Price a été sans équivoque lundi quant à son futur avec le Tricolore : il souhaite demeurer dans la métropole québécoise et se dit prêt à discuter d’un nouveau contrat dès le 1er juillet.

En lice pour l’obtention du trophée Vézina cette saison, le numéro 31 a encore une année à écouler à son entente actuelle qui lui vaudra 6,5 millions $ en 2017-2018. Aussi, il se dit heureux de sa vie dans la Belle Province.

«Ce fut l’une de mes années les plus agréables, [...] même s’il y a une période plus difficile à un certain moment de la campagne. Je veux rester ici et tout faire pour amener un championnat à Montréal. J’aime beaucoup jouer ici», a-t-il déclaré aux médias réunis à Brossard lors du bilan de fin de saison du Canadien.

«Je veux faire partie des succès du Canadien, nous avons énormément de caractère et une bonne chimie. Notre futur est brillant», a-t-il poursuivi.

Tout en écartant une participation au prochain Championnat du monde avec l’équipe nationale afin de «passer du temps en famille», Price aurait aimé prolonger de plusieurs semaines sa mission en séries éliminatoires.

«Évidemment, c’est décevant et chaque fois que vous ne gagnez pas, vous devez prendre du recul pour examiner la situation. [...] Mais il faut donner le crédit aux Rangers de New York, qui ont bien joué défensivement», a-t-il concédé, ajoutant avoir suffisamment donné pour son pays afin de justifier son absence aux Mondiaux.

Price a conservé une fiche de 37-20-5, une moyenne de buts alloués de 2,23 et un taux d’efficacité de ,923 pendant le calendrier régulier. En séries, il a maintenu une moyenne de 1,86 et un taux de ,933. Pour le Vézina, il bataillera avec Braden Holtby et Sergei Bobrovsky, respectivement des Capitals de Washington et des Blue Jackets de Columbus.

Galchenyuk déçu

Déçu de sa fin de saison, l’attaquant du Canadien Alex Galchenyuk a réitéré son souhait de demeurer à Montréal la saison prochaine lorsqu’il a rencontré les médias, lundi, à Brossard.

Le numéro 27 a connu un excellent début de campagne avec 24 points en 25 rencontres, mais après avoir subi une blessure au genou en décembre, il a été incapable de retrouver son aplomb. L’Américain, qui a obtenu trois points en six duels éliminatoires contre les Rangers de New York, deviendra joueur autonome avec compensation le 1er juillet.

«Je ne pense pas trop au contrat. J'ai fait mon travail sur la glace, je laisse mon agent s'occuper du contrat», a-t-il dit.

«C'était une année avec des hauts et des bas. Nous avons perdu au premier tour, c'est décevant.»

Questionné sur son utilisation, Galchenyuk n'a pas voulu commenter les décisions prises par l’instructeur Claude Julien, qui l’a notamment fait jouer aux côtés de Steve Ott et de Brian Flynn contre les Rangers.

«L’entraîneur a un travail à faire et je respecte ses décisions. Je ne me plains jamais de mon utilisation», a-t-il lancé.

«J'ai très confiance en mes habilités offensives, mais je veux être un joueur complet.»

Markov continue

À 38 ans et sans contrat en poche, Andrei Markov souhaite tout de même être de retour avec le Canadien et terminer sa carrière à Montréal.

«Ma première option est de rester à Montréal. J’ai toujours joué ici et c’est ici que je veux conclure ma carrière. J’aimerais avoir un contrat avant le 1er juillet», a admis le vétéran à Brossard.

En 62 matchs, le Russe a inscrit six buts et obtenu 30 mentions d’aide.

Plekanec de retour l’an prochain?

De son côté, le vétéran Tomas Plekanec était le premier à admettre qu’il a connu une année décevante, avec seulement 28 points, dont 10 buts, au cours du calendrier régulier.

Le directeur général Marc Bergevin cherchera-t-il à envoyer le Tchèque sous d’autres cieux?

«Il reste un an à mon contrat, j'aime Montréal et je voudrais être de retour. C'est hors de mon contrôle», a expliqué Plekanec.

«L'avenir s'annonce prometteur pour l'organisation.»

Évolution

Le Québécois Phillip Danault a fait un bon bout de chemin au cours de la plus récente saison. Il a d’ailleurs tenu à louanger ses deux partenaires de jeu.

«Au début, je voulais juste jouer. Je suis parti de loin, j’étais à l’aile sur la quatrième ligne», a-t-il rappelé.

«Max et "Radu" ont vraiment été incroyables pour moi. C’est sûr qu’on aurait voulu mieux terminer la saison, mais je suis satisfait de mon évolution personnelle.»

Danault a aussi confié qu’il espère voir Radulov parapher un nouveau contrat avec le CH.

«Il a des habiletés incroyables, mais il amène tellement d’émotion et d’énergie. J’espère qu’il sera de retour.»