«Gilles, je capote! Vois-tu ce que je vois?» a lancé Nathalie Langlais à son conjoint, n’arrivant pas à croire les chiffres qui s’affichaient sur son cellulaire après avoir remporté le gros lot de 55 millions $ de Lotto Max, samedi matin.

Les conjoints montréalais ont ensuite couru dès 7 h 30 au dépanneur où ils avaient acheté le billet, pour s’assurer qu’ils ne rêvaient pas. Quand ils ont été certains d’être millionnaires, ils sont rentrés cacher leur billet dans une boîte de jouets de leur fille.

Nathalie Langlais et Gilles Rosnen sont les troisièmes depuis le début de l’année à mettre la main sur un gros lot de Lotto Max au Québec. En janvier, 28 résidents de la Montérégie avaient mis la main sur 60 millions $, et un couple du Saguenay a gagné la même somme en février.

Si Mme Langlais n’a pas tout de suite démissionné de son emploi en communications, la quinquagénaire n’entend pas non plus attendre trop longtemps avant de profiter de la retraite. Mais surtout, elle veut gâter sa grande famille gaspésienne.