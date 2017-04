Jean Tremblay se dit soulagé

Pour le maire Jean Tremblay, la publication des mandats de perquisition prouve hors de tout doute qu’il n’a rien à voir avec les gestes posés par deux conseillers qui ont trahi sa confiance.

«Ça me soulage. Il y a des gens qui soupçonnaient qu’il y avait d’autres dossiers. Moi, on m’avait dit que c’était ces deux dossiers-là, mais il reste que j’aurais pu avoir une surprise. Il y a peut-être des choses que je ne sais pas. Je me sens libéré, même si je m’y attendais. C’est sûr que c’est tannant, ce n’est jamais agréable de voir l’UPAC débarquer», a indiqué le maire de Saguenay lors d’un entretien avec Le Journal lundi midi.

Lettre

À propos d’une lettre signée par le président de Promotion Saguenay Ghislain Harvey, qui indiquait l’acheminement d’un chèque de 7500 $ au Festival forestier de Shipshaw le 22 août 2012, le maire y voit là une preuve que ni lui ni son entourage immédiat n’étaient au courant des manigances de Fabien Hovington.

«Ghislain Harvey n’a pas signé le chèque pour aller en voyage. Il a signé le chèque pour acheter de l’équipement [pour le Festival, mais il [Hovington] s’est servi de ça pour aller en voyage...», a déploré le maire, qui espère maintenant que toute cette histoire est maintenant chose du passé.