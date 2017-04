La mairie est blanchie par des documents rendus publics

Il n’y a désormais plus de doutes concernant les raisons qui ont poussé l’Unité permanente anticorruption (UPAC) à débarquer à Saguenay en septembre dernier. Les enquêteurs en avaient bel et bien seulement après les voyages à Nice de Bernard Noël et Fabien Hovington.

Les mandats de perquisition rendus publics lundi à la suite d’une demande con­jointe initiée par le Groupe TVA pour faire lever leur mise sous scellés ont permis d’en savoir un peu plus.

On apprend que les enquêteurs de l’UPAC avaient plusieurs personnes dans le collimateur lors de leurs perquisitions menées à l’hôtel de ville de Saguenay et dans les bureaux de Promotion Saguenay à l’automne 2016.

Outre le conseiller Noël et l’ex-conseiller Hovington, cinq autres personnes étaient visées, dont le maire Jean Tremblay et Ghislain Harvey.

Par contre, l’enquête nommée «Offrande» portait exclusivement sur les deux voyages effectués à Nice en 2012 et 2013 par Hovington et Noël.

De plus, les éléments perquisitionnés par l’UPAC, comme l’agenda du maire en 2012 ou encore des copies des boîtes de courriels d’Hovington, de Noël et de Jean Tremblay ne démontrent pour l’instant aucun lien entre la mairie et les voyages des conseillers, qui avaient été payés avec de l’argent public.

Malgré la publication de ces documents, l’UPAC rappelle qu’elle enquête toujours sur les différentes perquisitions qu’elle a menées à Saguenay.

Menti à deux reprises

Bernard Noël a avoué devant la Commission municipale du Québec avoir menti à deux reprises lorsqu’il disait avoir obtenu l’accord du maire pour partir en vacances en Europe. Il avait utilisé deux chèques d’un total de 5500 $ fait à l’ordre de la Coupe des nations, organisme dont il était le président à l’époque, pour payer un voyage en Europe.

Fabien Hovington avait fait sensiblement la même chose un an auparavant lorsqu’il s’était lui aussi rendu à Nice avec trois autres personnes à des fins personnelles grâce à des fonds octroyés au Festival forestier de Shipshaw.

Les documents concernant une autre descente de l’UPAC, survenue cette fois en 2015 du côté de l’Office municipal d’habitation de Saguenay (OMH), ont également été rendus publics lundi matin.

Ceux-ci laissent entrevoir les raisons qui ont mené au congédiement de l’ancien directeur des immeubles de l’OMH, Alain Belley.

Bien que l’enquête soit toujours en cour, plusieurs plaintes concernant les comportements frauduleux de Belley ont poussé l’UPAC à faire des perquisitions.

L’ex-employé est soupçonné d’avoir entretenu des liens privilégiés avec des entreprises qui ont obtenu des contrats auprès de l’organisme. L’entreprise Gigari a notamment obtenu de nombreux contrats d’une valeur de plusieurs millions de dollars auprès de l’OMH en plus de construire la résidence et le chalet de M. Belley.

Avant d’être congédié, Alain Belley avait même avoué à son patron Fernand Houle «qu’il ne vérifiait pas les travaux avant d’approuver les factures».