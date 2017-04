Lancement des prix «Créateurs d’emplois du Québec»

Le 4 octobre prochain, le Centre des congrès de Québec sera l’hôte de la première présentation des prix «Créateurs d’emplois du Québec» qui récompensera des entreprises de partout au Québec.

L’annonce en a été faite lundi matin à l’hôtel de ville de Québec en présence du maire Labeaume, du ministre François Blais et d’acteurs économiques comme le Conseil du patronat du Québec et la Fondaction CSN. Le concours sera géré par un Organisme à but non lucratif (OBNL) appelé : Le prix créateur d’emplois du Québec.

Deux prix seront décernés (catégorie Champion et catégorie Coup de cœur) dans chacune des 17 régions administratives du Québec. Les entreprises admissibles sont celles ayant des activités dans une zone ou parc industriel ou encore dans un pôle technologique du Québec.

Le maire Labeaume a répété que la Ville de Québec, où le taux de chômage est inférieur à 5%, fait encore face au problème lancinant du manque de main d’œuvre.