Le retour du «vrai» patin à roulettes

Les nostalgiques de la Roulathèque, du Patinodrome et de la Disco-Roule (années 70-80) seront heureux d’apprendre que le « vrai »patin à roulettes à 4 roues sera de retour dès le samedi 29 avril sur la surface du gymnase du Collège François-de-Laval (Petit Séminaire de Québec), dans le Vieux-Québec.

Les patineurs (roues alignées permises et possibilité de location de patins vintage) pourront s’en donner à coeur joie les samedis (de 19 h à 24 h) et les dimanches (de 12 h à 16 h) au son de la musique des années 70,80 et 90 avec le DJ ESL et Alain Perron à l’animation. L’entrée directe au gymnase du collège se fera par la rue des Remparts. Renseignements: 418 261-2886.

Médaille du souverain...

Photo courtoisie

André Larouche, grand bénévole de La Malbaie, sera décoré aujourd’hui de la Médaille du souverain pour les bénévoles, l’une des plus importantes distinctions au Canada. Celle-ci lui sera remise, ce matin à 10 h 30 à Rideau Hall, lors d’une cérémonie hautement protocolaire, par Son Excellence, le très honorable David Johnston, Gouverneur général du Canada, représentant de Sa Majesté la reine Elizabeth II. André Larouche a commencé à pratiquer le bénévolat à l’âge de 17 ans, lorsque son père, Antonio, l’a amené passer pour la Guignolée. L’aventure bénévole s’est poursuivie depuis plus de 60 ans, au sein d’une vingtaine d’organisations, pour l’homme de 79 ans. André, Steeve et Marc Larouche seront à Ottawa ce matin pour assister à la cérémonie de remise de cette importante distinction.

Pour une dernière fois ce printemps

Photo courtoisie

Ils seront 36 golfeurs (principalement de la région de Québec) ce matin à prendre le départ (simultané) dans les allées du club de golf Polo Trace de Delray Beach, en Floride, à l’occasion du dernier programme de la 11e saison du Andy Cap. Andy Dépatie, organisateur hors pair, accueillera tout ce beau monde avec sa phrase devenue un classique: quelle bellllllle journée! La photo ici nous montre le groupe de golfeurs présents pour la photo officielle, le 27 février dernier. Bonne fin de saison à tous.

Nouvelle carrière

Photo courtoisie

Athanase Zoubérakis, qui a travaillé comme serveur et/ou maître d’hôtel au cours des 33 dernières années dans le monde de la restauration (Parmesan, Gambrinus, Chez Greco) à Québec, est depuis peu conseiller aux ventes chez Option Subaru, installé dans ses nouveaux locaux du 1900 de l’avenue Jules-Verne dans l’arrondissement Ste-Foy, à Québec. Après avoir accepté l’invitation de Jacques Saillant, propriétaire de la concession Subaru de Québec, et avoir suivi une formation de 9 mois, Athanase a bien l’intention de donner le même excellent service qui le caractérisait dans le monde la restauration. On peut le rejoindre au 418 659-9000, poste 4136. Bonne chance Athanase.

Anniversaires

Photo courtoisie

Claude Dubois, auteur-compositeur-interprète, 70 ans... Martin Dalair, animateur radio (Wknd-Fm) de Québec, 48 ans... Kristopher Letang, défenseur de la LNH (Penguins), 30 ans... Kelly Clarkson, première gagnante de la série American Idol (2002), 34 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 24 avril 2016. Billy Paul, 81 ans, chanteur américain (Me and Mrs. Jones)... 2015. Raymond Roussin, 75 ans, évêque de l'ancien diocèse de Gravelbourg, en Saskatchewan, de 1995 à 1998... 2014. Eugène Letendre, 82 ans, coureur cycliste français ayant participé deux fois au Tour de France dans les années 50.