Les dix commandements de l’investisseur

Les institutions et les professionnels de l’industrie financière sont encadrés étroitement par la loi sur la distribution de produits et services financiers et la loi des banques.

Ils sont également soumis à des codes de déontologie assez stricts. Quant à l’épargnant, il n’y a pas de règle précise qui limite ses comportements à l’égard de ses finances. Pourtant, le consommateur de produits financiers a des responsabilités importantes qui influencent la protection et la croissance de ses économies.

Sur un ton léger, permettez-moi de vous résumer mes dix commandements de l’investisseur. Ils représentent, les principes de base de celui qui souhaite éviter les pertes importantes, diminuer ses frais et obtenir des services et produits financiers à la hauteur de ses attentes.

1. Les règles et lois de la finance sont terrestres. Ni dieux ni gourous ne pourront te sauver et réfléchir à ta place. La pensée magique n’interviendra jamais dans ton compte de banque. Aucun chroniqueur, voisin, beau-frère ou comptable n’a la science infuse. Tes ennuis et tes succès financiers t’appartiennent.

2. Des beaux parleurs inconnus ou référés par des proches, tu te méfieras. Dans le registre de l’AMF, leur inscription toujours tu vérifieras.

3. L’ignorance tu combattras. En plus de t’instruire régulièrement sur l’économie et la finance, à tes descendants cette obligation, tu transmettras. Tes questions et interrogations ne sont jamais naïves. Éclaircissements et explications, en tout temps, tu demanderas.

4. Plus tu t’impliqueras dans le choix et la gestion de tes avoirs, moins de surprises tu auras et moins de frais on te passera sous le nez.

5. Toujours, tes enveloppes des financières tu ouvriras. Tes relevés de placements, de soldes de prêts, de cartes de crédit et de reçus pour fins fiscales tu consulteras et tu classeras religieusement.

6. Tu ne seras point fidèle à une seule institution. En étant volage pour tes produits et services financiers, une marge de négociation pour toujours tu conserveras et t’assureras de profiter des promos pour nouveaux clients.

7. Un fonds d’urgence contenant 3 à 6 mois de tes dépenses, tu maintiendras en tout temps.

8. Tes protections, régulièrement tu magasineras. Entre les mains, d’un seul assureur jamais tu ne les concentreras.

9. Des dettes à taux d’intérêt élevé, tu rembourseras rapidement. En entier et chaque mois, le solde de ta carte de crédit tu régleras.

10. Tes impôts, taxes et acomptes provisionnels, à temps tu t’acquitteras. Frais importants et pénalité tu épargneras.

En résumé

Vérifiez l’inscription des employés et conseillers qu’on vous recommande

Cherchez-les sur Google et les réseaux sociaux pour en connaître davantage à leur sujet

S’intéresser à ses affaires évite des pièges et des frais excessifs

Posez des questions et prenez le temps de vérifier vos investissements et vos prêts. Ne restez pas dans le doute.

Communiquez rapidement vos insatisfactions aux supérieurs des institutions et, ultimement, portez plainte si vous vous croyez lésés

► Fabien Major est conseiller en épargne collective pour Major Gestion Privée Inc. de Gestion financière Assante ltée.