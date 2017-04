Les grands talents

Avec l’échec du projet de SRB Québec-Lévis, Régis Labeaume vient d’essuyer la plus cinglante défaite politique de sa carrière.

Et ce n’est pas un adversaire politique qui lui a passé le KO, mais plutôt la population. Le coup de poing fait donc encore plus mal.

Les gens de Québec sont-ils attachés à leurs voitures? Bien sûr.

Les gens de Québec sont-ils contre le transport en commun? Pas du tout!

RAS-LE-BOL

Au-delà du projet de SRB, il y a dans la population un ras-le-bol de la rectitude politique.

On est tanné de se faire faire la morale avec des phrases du genre: «Prenez le transport en commun... Faites du vélo... Venez vivre en ville...»

Et c’est aussi la façon de faire de nos «élites» qui explique l’échec.

Ils ont essayé, en toute légalité, de nous en passer une petite vite.

LOBBYISTES

Sur ce point, il est fascinant de con­sul­ter le registre des lobbyistes au sujet du SRB.

On y constate que c’est l’Institut de développement urbain du Québec, diri­gé par André Boisclair et dont fait partie l’homme d’affaires Michel Dallaire, qui avait ainsi accès au bureau des maires et au bureau de Philippe Couillard pour y mousser le projet.

Or, André Boisclair ne vit pas à Québec et M. Dallaire ne prend pas le transport en commun.

Le SRB, c’était donc pour les «autres».

Et les «autres», ce sont ceux qui, comme et vous et moi, ne dirigent pas de grands instituts, ne sont pas ministres, ne sont pas de grands promoteurs immobiliers.

Dans l’esprit d’une certaine bourgeoisie, le travailleur moyen pourrait et devrait prendre le transport en commun parce qu’il a supposément un horaire moins chargé que, disons, un chef d’entreprise.

J’ai hâte de voir comment vont se dérouler les consultations publiques sur la mobilité, alors que le maire traite déjà ceux qui ne pensent pas comme lui de «grands talents»...