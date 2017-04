Les Oilers prêts pour un nouveau défi

L’affrontement entre les Oilers d’Edmonton et les Sharks de San Jose a laissé place à un véritable choc des générations. À la surprise de plusieurs, les finalistes de la plus récente finale de la Coupe Stanley se sont fait montrer la porte de sortie en six rencontres.

Les Oilers ont donc entamé leur préparation en vue d’autres adversaires qui comptent beaucoup d’expérience en séries, les Ducks d’Anaheim.

«Ce sera plaisant! Nous sommes tous très excités à l’idée de relever ce défi», a expliqué Patrick Maroon, qui affrontera son ancienne formation, via le compte Twitter de l’équipe albertaine.

Expérience

Malgré une récolte de 103 points en saison régulière, l’inexpérience des Oilers laissait plusieurs experts perplexes par rapport à leurs chances de poursuivre leur parcours éliminatoire.

«Les gens ne croyaient pas en nous, car nous sommes une équipe jeune, mais à l’interne, ça ne nous dérangeait pas. Nous avons très confiance en nos moyens», a pour sa part avoué Leon Draisaitl.

Jeu physique

Plusieurs joueurs des Ducks adorent le jeu physique et cette série pourrait laisser des séquelles à l’équipe qui atteindra la finale de l’Association de l’Ouest. Peu importe le rythme que prendra la série, les Oilers ne seront pas intimidés.

«Nous avons plusieurs gars qui sont en mesure de jouer ce genre de match», a admis le gardien Cam Talbot.

Milan Lucic et Zack Kassian font partie de ceux qui pourraient devoir défendre les meilleurs éléments offensifs de l’équipe.

«C’est un tout nouveau défi, a admis Kassian qui a distribué plusieurs mises en échec percutantes face aux Sharks. Anaheim est une équipe qui adore le jeu physique et nous nous attendons à ce que le rythme augmente à mesure que la série évoluera.»

Le premier duel entre les deux équipes est prévu mercredi soir, à Anaheim.