Les Penguins se préparent pour les Capitals

Après avoir vaincu les Blue Jackets de Columbus en cinq matchs, les Penguins de Pittsburgh ont amorcé leur préparation en prévision de leur confrontation de deuxième tour face aux Capitals de Washington.

Si leur affrontement de quart de finale de l’Association de l’Est ne leur a pas donné trop de difficulté, la situation pourrait être différente face aux Capitals.

Mike Sullivan pourrait toutefois pouvoir compter sur le retour au jeu de Carl Hagelin pour ce duel.

«Nous avons confiance de le voir revenir au jeu. Il a patiné dimanche et lundi», a expliqué l’entraîneur-chef des champions en titre de la Coupe Stanley par l’entremise du compte Twitter de l’équipe.

Hagelin n’a pas joué depuis le 10 mars, en raison d’une blessure au bas du corps. L’ancien des Rangers de New York connaissait toutefois une saison difficile avant sa blessure. En 61 matchs, il a touché la cible à six reprises, en plus d’amasser 16 mentions d’aide.

Du côté de Chris Kunitz et de Chad Ruhwedel, Sullivan devra décider avant le match s’ils sont en mesure d’y participer. Les deux joueurs n’ont toujours pas pris part à une partie éliminatoire cette année.

«C’est triste d’avoir raté la première ronde, a admis Kunitz par le biais du site web de la Ligue nationale de hockey. [...] C’est difficile de regarder les matchs de séries et de ne pas pouvoir aider. Heureusement, nous poursuivons notre parcours, donc ça me donne l’opportunité de revenir dans la formation.»

L’attaque fonctionne à plein régime

Malgré l’absence de quelques joueurs-étoiles, l’attaque des Penguins a été dévastatrice pendant la première série.

Leur récolte de 21 buts les classe au premier rang parmi toutes les équipes qui ont pris part au tournoi printanier. En moyenne, ils ont fait bouger les cordages 4,20 fois par rencontre.

Evgeni Malkin avec 11 points est le meilleur en séries à ce chapitre, tandis que Jake Guentzel trône au sommet des buteurs avec une récolte de cinq filets.

En plus de Malkin, Phil Kessel (huit) et Sidney Crosby (sept) font partie du top 5 des meilleurs pointeurs.

Le premier affrontement de la série face aux Capitals aura lieu jeudi, à Washington.