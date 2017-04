Malaise et tension autour du pont de Québec

La tension était palpable lundi matin à l’hôtel de Ville de Québec entre le maire Labeaume et l’avocat Luc Paradis - promoteur d’un nouveau modèle de gestion pour le pont de Québec - lorsque le sujet de l’infrastructure rouillée est revenu sur le tapis.

Les deux hommes, à couteaux tirés dans ce dossier, participaient à une conférence de presse commune à saveur économique. Dans un premier temps, aucun des deux protagonistes n’a voulu commenter les suites à donner au rapport de la firme Mallette consacré au pont de Québec.

M. Labeaume a ensuite promptement corrigé une affirmation de M. Paradis, selon lequel le rapport Mallette avait été présenté au maire avant d’être rendu public. L’échange glacial s’est terminé avec une rectification de Luc Paradis. Ce dernier s’est rappelé qu’une version préliminaire du rapport avait été révélée dans le Journal et que la rencontre initiale prévue avec le maire n’avait jamais eu lieu en fin de compte.

La recommandation du rapport Mallette de créer deux Organismes à but non lucratif (OBNL) pour gérer et promouvoir le pont de Québec a été froidement accueillie par Régis Labeaume. Ce dernier a même jugé que la suggestion «ne tient pas debout».