Marc Bergevin et Claude Julien espéraient beaucoup mieux

Le directeur général Marc Bergevin et l’entraîneur-chef Claude Julien ont admis leur déception de l’élimination hâtive du Canadien de Montréal, mais ils se sont dits satisfaits de l’effort des joueurs à l’occasion de leur bilan de la saison, lundi à Brossard.

«Les joueurs ont tout donné, ils ont très bien travaillé, a indiqué le DG. Je suis déçu du résultat, mais pas de la façon de jouer de l’équipe.»

Ayant joint les rangs de la formation le 14 février, Julien a affirmé qu’en vertu des circonstances, il était optimiste pour les saisons à venir.

«Tu ne veux pas bouleverser l’équipe [lorsque tu arrives en cours de saison], a expliqué Julien. Je voulais simplement amener de petits ajustements pour permettre aux joueurs d’entrer en séries éliminatoires en confiance.»

«J’ai vu une belle progression depuis que je suis arrivé, notamment dans la chimie. On a développé une chimie qui nous permet de voir le futur de bonne façon.»

Bergevin a de plus indiqué qu’il faisait confiance à l’instructeur. «Claude Julien sera ici à long terme.»

La patience est de mise

Bergevin est revenu sur le rendement d’Alex Galchenyuk cette saison. Selon lui, il est préférable d’être patient avec l’Américain de 23 ans. Le dirigeant a toutefois indiqué que le joueur d’avant devra progresser s’il espère jouer au centre.

«On va dire les vraies choses: Alex n’a pas connu une saison à la hauteur des attentes. La position de centre est, avec celle de gardien de but, la plus importante et la plus difficile. C’est pour aider Alex et l’équipe que nous l’avons muté à l’aile. Nous avons eu une bonne discussion positive avec lui ce matin [lundi]. Son avenir à court terme est à l’aile.»

Galchenyuk a récolté 44 points, dont 17 buts, en 61 rencontres cette saison. Il a ajouté trois mentions d’aide en six matchs éliminatoires.

Pas de changements majeurs

Quoi qu’il en soit, il ne faut pas s’attendre à voir le directeur général chambouler la formation lors de la saison morte.

«Nous n’allons pas détruire l’équipe en raison du résultat décevant en éliminatoires. [...] Nous n’avons pas terminé au premier rang de la section Atlantique par accident. Il y a du positif à retenir.»

Bergevin a également indiqué qu’il souhaitait voir Alexander Radulov, qui sera joueur autonome sans compensation le 1er juillet, être de retour avec le club.