[PHOTO] Aviez-vous cette carte très populaire dans les années 90?

L’animateur Martin Dalair, qui célébrait lundi son 48e anniversaire, a jadis été la coqueluche de bien des adolescentes.

Dans son émission à WKND 91,9, il a raconté avoir retrouvé une photo de lui à l’époque où il animait à CHIK (maintenant Énergie 98,9).

«Au début de ma carrière, je faisais de la radio pour les adolescents. J’avais plus une clientèle jeune et souvent féminine, fanatique et folle raide!»

Celui qui animait dans les bars se souvient avoir dû être escorté à plusieurs reprises par un ou des portiers afin de «se faufiler» dans les établissements.

Il était si populaire qu’il lui arrivait régulièrement de s’adonner à des séances de photos et d’autographes.

«L’équipe de promotion de la station de radio CHIK a donc décidé de faire faire des cartons (format carte de hockey) à l’effigie de son animateur vedette. Des centaines de copies ont été distribuées. Les fans l’utilisaient donc pour faire signer Martin lors des différents événements auxquels il participait», a écrit sa coanimatrice, Joanie Fortin, dans un billet publié sur la page Facebook de WKND.

«Cette photo-là, en joke ils me l’ont encadrée. Je l’ai retrouvée 25 ans plus tard... si ce n’est pas 27!», a raconté l’animateur qui dit avoir «oublié» la photo pendant des années.

Faites-vous partie des chanceuses qui avaient eu un autographe de Martin Dalair à l’époque sur cette fameuse carte?