[PHOTO] Cri du coeur d’une mère dont le fils est mort d’une surdose de fentanyl

Sherri Kent, une maman de Calgary a publié sur Facebook une photo bouleversante d’elle aux côtés de son fils mourant d’une surdose de fentanyl à l’hôpital.

La publication crève-coeur qui a été partagée plus de 94 000 fois, visait à sensibiliser les jeunes aux effets destructeurs et meurtriers de cette drogue de plus en plus populaire.

«Je veux que tout le monde sache que mon fils Michael a fait une surdose de fentanyl. Mon fils n’était pas un toxicomane. Il a commis une erreur qui lui a coûté la vie. Je veux simplement que vous sachiez qu’il s’agit d’une véritable épidémie qui tue de 5 à 7 personnes par jour au Canada. C’est devenu incontrôlable et il n’y a aucun moyen de protéger nos enfants excepté de les sensibiliser aux dangers entourant la consommation de cette drogue. J’ai perdu mon fils en raison de cette terrible tragédie et je veux que les parents sachent que ce drame peut arriver à quiconque décide de l’essayer. Le fentanyl est devenu la drogue la plus meurtrière au Canada et tue nos enfants et nos proches. Partagez ceci avec vos amis et votre famille pour aider à prévenir une autre tragédie», a-t-elle écrit sur sa page Facebook mercredi dernier.

La mère endeuillée a raconté à CBC que son fils aurait consommé la drogue avec le vendeur de la substance dans la salle de bain d’un magasin.

Le voyant faire une surdose, le vendeur pris de panique aurait laissé Michael seul dans la pièce. Il aurait alerté des employés du magasin 20 minutes plus tard. Ces derniers auraient retrouvé la victime en arrêt cardiorespiratoire. «Il avait déjà les lèvres bleues», a confié Mme Kent.

Le jeune homme a été transporté à l’hôpital et a été maintenu en vie artificiellement. Il est décédé une semaine plus tard. Sa maman a fait savoir à CBC qu’elle avait fait le choix de donner ses organes. Ce don aurait aidé 5 autres personnes.