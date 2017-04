Pour et contre en cacophonie française

Le premier tour des élections présidentielles françaises a donné raison aux sondeurs avec des résultats qui correspondent à leurs prédiction en plaçant Emmanuel Macron en tête et Marine Le Pen comme challenger au second tour. Les Français ont exprimé, hier, un suffrage positif en votant selon leurs convictions. Le second tour deviendra plutôt l’occasion de voter contre une candidate qu’ils abhorrent, garantissant du coup un fort courant d’insatisfaction à l’égard du futur président.

Longtemps, j’ai cru naïvement que le mode de scrutin à deux tours de la France permettait de faire converger une majorité de voix vers un candidat et accroissait du coup sa légitimité à gouverner. Ma première soirée électorale en sol français a bien vite chassé cette vision bucolique et aide à comprendre pourquoi le taux d’insatisfaction à l’égard d’un président devient élevé dès le début de son mandat. Le résultat du premier tour montre une France divisée alors que 4 candidats se sont partagé, presqu’à parts égales, 85% des votes, laissant un parti socialiste en lambeaux et quelques grenailles pour les six autres candidats. Bien que Benoit Hamon et François Fillon aient appelé à voter Macron au second tour, les ténors des partis socialiste et républicain affirmaient en ondes ne pas se reconnaitre dans le programme d’En marche et se gardaient en selle pour les législatives. Mélenchon est resté coi sur le second tour, cachant très mal sa déception de ne pas y être. Bien qu’un barrage contre le Front National soit en voie de s’ériger, je n’ai pas observé de convergence vers une plateforme plus rassembleuse, chacun demeurant convaincu de la justesse de son programme.

Encore plus dramatique, cette quête de convergence pour construire un programme aux valeurs qui correspondraient à une majorité de Français est dénoncée par la nouvelle vague qui a chassé les deux grands partis traditionnels du second tour. Les chantres du Front national et, dans une moindre intensité, ceux d’En marche, ont la conviction que le dialogue et les tractations, pour raffermir des alliances autour d’un projet qui ferait plus l’unanimité, sont dans l’ordre de la politicaillerie rejetée par les Français. Il faudra se lever de bonne heure pour croire à une véritable convergence des forces souverainistes au Québec, car l’attitude de nos politiciens est très semblable à celle de nos cousins français convaincus de toujours avoir raison. C’est ainsi que nous nous condamnons à élire des gouvernements ou des présidents qui conduisent les affaires de l’État au profit d’une minorité.

Finalement, le présumé changement promis par cette nouvelle génération de politiciens n’est guère différent du clientélisme qui domine la vie politique depuis quelques décennies. Ce désir de changement émerge pourtant d’un ressentiment de la population à l’égard d’un monde politique qui n’a pas su répondre à leurs aspirations, mais la nouvelle garde peine à convaincre que le meilleur est à venir.