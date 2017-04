SRB : Labeaume prône un peu d’égoïsme

Disant sentir une certaine «inquiétude» chez la population de Québec, Régis Labeaume a promis qu’il militera farouchement en faveur d’un système de transport en commun uniquement pour Québec.

«Maintenant, on va se créer un tracé strictement Québec pour nos seuls avantages, a-t-il insisté lundi en point de presse. Ça change complètement le décor. On a été généreux (en associant Lévis) pendant huit ans. On va être un petit peu égoïstes et on va penser juste pour Québec.» L’abandon du projet de Service rapide par bus (SRB) Québec/Lévis ne doit nullement être interprété comme un manque d’intérêt pour le transport en commun, a-t-il laissé entendre.

Le maire de Québec a ajouté ceci : «Je veux dire à tous ceux et celles qui croient au transport collectif que leur maire va se battre là dessus. Il n’arrêtera pas de se battre tout le temps qu’il va être en politique, dans les prochaines années, pour bâtir un système transport collectif». Selon lui, «si on ne le fait pas, on sera irresponsables et la ville de Québec sera dans le trouble».

Numéro de téléphone

Le maire de Québec a indiqué qu’il n’a pas parlé directement avec son homologue Lehouillier depuis que ce dernier a décidé d’abandonner le projet commun de SRB. Fait cocasse, Régis Labeaume s’est même permis, en pleine conférence de presse, de rappeler au maire de Lévis le numéro de téléphone de l’hôtel de ville de Québec.

De con côté, le ministre François Blais a jugé qu’il est normal que la Ville de Québec veuille prendre le temps de mener des consultations pour mieux définir son futur projet de transport en commun. «Le maire de Québec, aujourd’hui, a le droit de présenter un projet Québec (et) de penser aux gens de Québec», a-t-il convenu.