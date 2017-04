Transport en commun : Lévis retourne à la case départ

Après avoir abandonné le SRB, Lévis retourne à la case départ pour améliorer son service de transport en commun, alors qu’un système de voies réservées et d’autobus articulés semble d’ores et déjà dans la mire de l’administration Lehouiller.



Un comité a d’ailleurs été mis sur pied pour trouver des solutions «plus sobres» à la congestion routière à Lévis. Il devra remettre ses conclusions au gouvernement du Québec d’ici la fin de l’année. Cette nouvelle avenue permettra à Lévis de passer en mode action beaucoup plus rapidement que pour un projet de SRB, en plus d’économiser des «centaines de millions de dollars», selon le maire Gilles Lehouiller.



Voies réservées

Des voies réservées centrales entre le boulevard Kennedy et la rue Monseigneur Bourget pourraient ainsi voir le jour dès l’an prochain. «On arrive avec quelque chose qui pourrait être mis en œuvre dès 2018-2019», a indiqué le maire, en marge du conseil municipal lundi soir, sans toutefois pouvoir chiffrer la facture de ce nouveau plan, tout aussi efficace qu’un SRB, selon lui. Et, la réfection de la route 116 fera assurément partie du projet, a-t-il ajouté.



«Parfaite harmonie» avec le maire Labeaume

Une semaine après avoir balayé l’épineux projet de SRB sur son territoire, le maire de Lévis estime que c’est «la parfaite harmonie» avec son homologue de Québec.



«Les grands dossiers amènent toujours leur lot de problématique et de tensions, ça fait partie de la game», a expliqué M. Lehouiller, en affirmant être toujours très ouvert à travailler avec Régis Labeaume, qui lui a d’ailleurs rappelé le numéro de téléphone de l’hôtel de ville de Québec, lundi après-midi.



M. Lehouiller a également nié les problèmes de communication entre les deux maires, affirmant avoir contacté M. Labeaume mardi dernier. «J’ai pas eu de retour, mais peut-être qu’il n’y avait pas de retour à avoir [...] S’il veut m’appeler, il connaît mon numéro et je vais être très gentil avec lui, il n’y a aucun problème», indiquait le maire de Lévis.



Le SRB surveillé de près

Même s’il n’est plus impliqué dans le projet de SRB, le maire Lehouiller affirme qu’il surveillera son financement de près. Après avoir rencontré le ministre des Transports, il estime que le gouvernement doit préciser ses intentions quant aux 12 millions de dollars liés à l’étude du projet sur les deux rives. «On ne peut pas s’inscrire à l’intérieur de l’étude pour un autre projet, puisqu’on nous dit que c’est spécifiquement pour un SRB. Est-ce qu’il [le gouvernement] doit rappeler la somme restante du 12 millions? Si on nous dit que ça peut servir à autre chose que le SRB, je vais commencer à lever la main», a-t-il affirmé.



Troisième lien

Le maire Lehouiller a par ailleurs précisé que l’étude entourant le projet de troisième lien serait rendue publique d’ici les deux prochaines semaines. Partageant l’avis du député fédéral de Lévis Steven Blaney selon laquelle le troisième lien est maintenant considéré «urgent», M. Lehouiller a affirmé que cette option, sous forme de pont, «va refaire surface très fortement au cours des prochains mois.»