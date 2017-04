«Trop de personnes» en attente d’une greffe

Encore «trop de personnes» sont en attente d’un don d’organes selon le directeur général de Transplant Québec ce qui entraine une quarantaine de décès par année.

Ce sont 850 personnes qui sont actuellement en attente d’une transplantation. Selon le directeur général de Transplant Québec, Louis Beaulieu, la liste d’attente s’est vu réduite de 33% ces cinq dernières années passant de 1260 à 841 personnes en date du 31 décembre 2016.

«C’est encore trop long», affirme t-il. «Au Québec, on a 21 donneurs par million d’habitants. On peut certainement aussi bien faire que la France et les Etats-Unis et même l’Espagne un de ces jours. Ils sont à 42 donneurs on a encore beaucoup de travail à faire», ajoute celui qui participait au lancement de la 20e semaine nationale du don d’organes et de tissus à l’hôtel de ville de Québec, lundi.

Initiatives

La clé du succès réside en «l’éducation et la formation du personnel dans les hôpitaux, les moyens de réussir le don à toutes les étapes et par chaque citoyen qui fait connaître son consentement et en parle à sa famille», selon M. Beaulieu.

À cet effet, Linda Paradis, dont le diagnostic de la fibrose pulmonaire idiopathique laissait six mois à vivre avant sa greffe des poumons, en octobre dernier, aimerait voir une case à cocher s’ajouter lors de l’inscription au Registre des donneurs.

«Ça dirait ceci constitue mon testament corporel et on demanderait à la famille de respecter cette dernière volonté de faire un don d’organes. (...) Je ne connais personne en voyant cette dernière volonté écrite qui va refuser», expose celle qui a reçu un «souffle de vie en cadeau».

«Je suis là et toute en vie et je veux que d’autre personne puisse avoir accès à ce merveilleux cadeau. »

Pour sa part, le maire de Québec, Régis Labeaume, entend notamment inciter les employés et les élus du Québec à signer leur carte de don d’organes alors qu’une mention «spéciale» figurera sur le site Internet de la Ville de Québec.

«Je vais envoyer une lettre à tous les maires du Québec d’abord pour qu’ils demandent à leurs collègues élus de le faire et ensuite d’en faire la promotion au Québec et je vais essayer de faire ma part le plus possible», confirme celui dont les yeux de la mère décédée il y a 17 ans ont permis a « un être humain de vivre et de changer sa vie. »