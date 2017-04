Un massothérapeute aux mains trop longues

THETFORD MINES | Un massothérapeute de 44 ans aux mains longues a plaidé coupable à des accusations d’attouchements sexuels sur 15 clientes.

Dany Gilbert, 44 ans, était propriétaire d’une clinique de massothérapie. Incapable de contenir ses pulsions sexuelles alors qu’il pratiquait des massages à ses clientes, il a fait plusieurs attouchements aux seins, aux fesses et à la vulve de ses clientes en plus d’en embrasser sur la bouche. Il est même déjà allé jusqu’à mettre son pénis dans la main de clientes étendues sur la table à massage.

Lundi matin, il a plaidé coupable. La procureure de la Couronne, Me Isabelle Côté, a raconté pendant plus de 90 minutes les différentes agressions sexuelles et ce, devant l'accusé debout devant la juge.

Très entreprenant

La première victime avait acheté un massage de détente dans un complexe hôtelier où a travaillé Gilbert pendant quelques mois.

Le 12 mai 2012, Gilbert lui a massé les fesses et l'entre-cuisse en lui frôlant la vulve. Il lui a également frôlé les seins à plusieurs reprises. Le pervers qui ne connaissait absolument pas la cliente lui a dit : «Tu as un des plus beaux corps que j'ai eu à masser. Une chance que c'est juste 60 minutes, parce que je serais tombé en amour avec toi». Il a terminé en l'embrassant sur la bouche.

Le lendemain, une femme s'est présentée à sa clinique qui se trouvait à son domicile de Thetford Mines pour un mal de dos. Il a à nouveau fait des attouchements à la vulve, aux seins et un baiser sur la bouche.

Une plaignante d'âge mineur a eu droit à des baisers sur les fesses et aux seins. Après l'arrestation de Gilbert et son passage dans les médias, elle a décidé de porter plainte à la police.

Accroissement de la perversion

Plus le temps avançait, plus Gilbert ne contenait plus ses pulsions. Le 1er janvier 2013 à sa clinique, une patiente qui était allongée sur le ventre sur une table de massage a eu droit au pénis du massothérapeute dans une de ses mains. Plusieurs autres clientes ont relevé ce même comportement.

Le 30 avril 2013, une cliente régulière, qui était également une ancienne camarade de classe de Gilbert et qui avait totalement confiance en lui, est demeurée béate après avoir été massée sur les seins en plus de voir son pénis en érection.

En septembre 2013, une dame s'est présentée pour un mal de dos. « Je pensais que c'était un professionnel de la santé», a déclaré la dame aux policiers. En plein massage, elle a senti son pénis sur son bras ainsi que sa main sur sa vulve.

Au camping

Gilbert habitait également dans un terrain de camping l'été et s'adonnait à des massages dans sa roulotte. Une des plaignantes a raconté qu'il s'est excusé d'être en érection. Il lui a massé les seins et elle a eu droit à un rabais. « Avec ce qui vient d'arriver, donne-moi juste 20 $ au lieu de 40 $ ».

L'ex-massothérapeute demeure en liberté. Il devra se livrer à un examen sexologique et rencontrer une agente de probation. Il reviendra devant la juge le 26 septembre prochain pour recevoir sa sentence.