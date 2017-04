Une véritable hécatombe

Le sujet est redondant, mais l’Impact continue de lutter pour avoir les quatre mêmes défenseurs dans l’alignement de départ d’un match à l’autre et la situation touche principalement les arrières centraux

Victor Cabrera est sur le carreau pour les six prochaines semaines et, maintenant, c’est au tour de Hassoun Camara d’avoir un statut incertain.

Camara a quitté la rencontre de samedi quelques minutes avant la fin, à la suite d’une collision avec son gardien, Evan Bush.

«Evan a appelé le ballon, Hassoun s’est baissé un peu et il a pris le genou d’Evan dans le visage», a résumé Mauro Biello.

Camara n’en menait pas large dans le vestiaire après le match. Il avait l’œil droit passablement enflé et se prenait la tête à deux mains.

Protocole

Au moment de rencontrer les médias, Biello n’était pas encore fixé sur l’état de santé de son vétéran.

«Hassoun disait se sentir mieux aujourd’hui, mais quand c’est arrivé il avait quelques symptômes. Il a vu le médecin à Philadelphie et de nouveau aujourd’hui.»

Samedi, c’était la sixième fois en sept rencontres cette saison que Biello devait remplacer un arrière central en raison d’une blessure ou d’un carton rouge.

«C’est un peu une première de voir autant de joueurs se blesser et on manque une certaine continuité, a soutenu Daniel Lovitz. Mais ça ne peut pas durer encore bien longtemps, alors nous allons essayer de faire pour le mieux.»

Rotation

En règle générale, un entraîneur préfère utiliser ses trois changements par match pour apporter des correctifs en atta­que ou dans son milieu de terrain.

«Normalement, tes quatre joueurs en arrière, tu ne les changes presque jamais durant un match», précise Biello.

Mais il ne juge quand même pas la situation exceptionnelle et il a rappelé qu’il avait vécu une situation un peu similaire à ses débuts à la barre de l’équipe.

«Quand j’ai repris l’équipe, en 2015, il y avait une rotation. On a eu des cartons, et [Ambroise] Oyongo et [Laurent] ­Ciman sont allés en équipe nationale.

«La rotation a bien marché à ce moment-là, mais c’est important pour nous de retrouver une cohésion et un rythme puisque nos principes demeurent les mêmes.»