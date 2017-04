GARNEAU, Clémence Vézina



Au CHSLD Saint-Augustin, le 11 avril 2017, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Clémence Vézina, épouse de feu M. Marcel Garneau. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairejeudi jour des funérailles de 11h30 à 13h30.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: André, Martin (Sylvie Duchesne); son frère, sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs: Oscar (Thérèsa Huot), Léopoldine (feu Amédée Vézina), Annette Garneau (Marc Morin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du CHSLD St-Augustin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 Avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Qc),G1S 3G3, Tél: 418 527-4294www.societealzheimerdequebec.com