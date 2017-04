MOISAN LAPERRIÈRE, Claire



À Québec, le 19 avril 2017, à l'âge de 78 ans, est décédée, entourée de l'amour des siens, dame Claire Moisan, épouse de monsieur Robert Laperrière. Elle est allée rejoindre ses parents monsieur Alfred Moisan et dame Rachel Racine. Elle demeurait à Ste-Foy.La famille vous accueillera auLe jeudi 27 avril 2017 de 19h à 21h etde 9h30 à 11h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux monsieur Robert Laperrière; ses fils: François et feu Martin; son petit-fils William et sa mère Chantal Lavoie; ses frères et soeurs: feu Jean-Claude (Pierrette Foisy), Louisette (Maurice Blondeau), Micheline (Jean-Paul Pelletier), Pierre (Nicole Verrette), Nicole, Lise (feu René Tremblay), Ronald (Nicole Gauthier), Denis, Jacques, Michel (Nicole Descarreaux) et Benoit (Julie Guillemette); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Laperrière: feu Lucien (Anita Cardinal), feu Roland, Rosaire (Pierrette Labonté), Jeannine (Georges Garneau), Jean-Claude (Marianne Côté), Lucille, Jean-Guy (Lilianne Jourdain), Gisèle (Jacques Desrochers), Adrien (France Jacques) et Denise ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un remerciement tout particulier au personnel du 5e étage de l'I.U.C.P.Q. pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél.: 418-656-4999