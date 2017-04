Auston Matthews renonce au Mondial

L’attaquant des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews a décidé de ne pas participer au prochain Championnat du monde de hockey qui aura lieu du 5 au 21 mai.

Le patineur américain a vu son parcours en séries éliminatoires prendre fin dimanche, à la suite de la défaite de 2-1 en prolongation des Leafs aux mains des Capitals de Washington dans le sixième match du quart de finale de l’Association de l’Est. La recrue de 19 ans s’est dite fatiguée pour justifier son absence.

En lice pour l’obtention du trophée Calder, Matthews a totalisé quatre buts et une mention d’aide en six joutes des séries. Lors du calendrier régulier, il a récolté 40 filets et 29 aides pour 69 points en 82 rencontres.